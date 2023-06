Sensaciones y sentimientos

RESPETAR A LOS PERSONAJES



Por Hugo Borgna



Es una cuestión elemental que muchas veces los autores, imbuidos del aura de superioridad que les da el uso de la notebook, se sientan poderosos. Mucho. Todo. Entonces pasa lo que le ocurrió a Alicia, que debió pasar peripecias -que ahora son historia- pero en su momento la hicieron sufrir.

Lewis Carroll, responsable de los momentos de peligro que ella pasó, solucionó la cuestión mediante el recurso de decir que todo lo ocurrido fue un sueño. Alicia despertó y tan feliz.

Gulliver viajó por extrañas tierras, países y espacios flotantes. Conoció, en otros sitios, la mediocridad en el país de los enanos y la soberbia de los gigantes en su terreno. Sobrevivió a las situaciones mediante el recurso, válido en todos los tiempos, de escapar de peligros, prejuicios y egoísmos, como lo habría hecho cualquier humano que valore su piel y su vida.

La pregunta en estos casos está servida ¿Son esos enormes autores, creadores de clásicos de todos los tiempos, escritores de pocos recursos como para proporcionar a sus personajes vías de escape sin metáforas ni elegancia?

La escritura “para niños” era una etiqueta que se aplicaba para ejercer la crítica social a conductas poco valientes de ese tiempo, en convivencias con principios nunca lo suficientemente elásticos. Lewis Carroll y Jonathan Swift -como ejemplos de muchos autores- objetaron a su sociedad y, para no recibir el rechazo de sus contemporáneos, lo presentaron como literatura para niños: eran para entretenimiento las evidentes exageraciones y situaciones difíciles de creer.

Los autores en todos los tiempos han asumido que la creatividad no puede estar cercada por intimidantes alambres de púa -ni actuales campos magnéticos- por lo que “no está mal” poner en riesgo la salud y hasta la vida de los personajes. En el ámbito de la ficción es el elemento seguro para convocar la emoción del lector quien, por su parte, reconoce el valor estético de lo que se le está relatando; sabe que solo es un ejemplo.

Es solamente la práctica de la escritura. Al mismo tiempo la solidez de lo que se ha creado sin pretensión de darle realidad, pero conmoviendo la intimidad sensible de los lectores. Un juego donde la vida toma la dimensión que cada uno le da, invitando asimismo al pensamiento libre.

Pero el problema sigue existiendo ¿Tiene cada autor el derecho absoluto de hacer morir a sus personajes “solo” porque lo necesita su relato? ¿No necesita un importante y decisivo motivo, debidamente justificado a los lectores? Cerrando la idea, ¿qué ocurre si los personajes salen a reclamarle al autor el haberles hecho pasar tan malos momentos?

Luis Pirandello lo resolvió de una manera práctica, preventiva y, de alguna manera, también sencilla. En la obra “Seis personajes en busca de autor”, ellos van a contar su vida y situaciones dramáticas al futuro autor para que él -que aún no las conoce- las materialice en un texto.

El caso es que, con o sin justificación, los autores transitan entre lo deseable, lo posible, lo grato, lo estrictamente intelectual y el sentimiento puro y directo. Es cada personaje el blanco preferido para causar el sufrimiento.

Con la excusa de que son las reglas de juego (que nadie objeta) se vive en una ficción dentro y fuera de los libros y, como son campos sin límite materialmente establecido, permiten que un pensamiento cuestionador se instale sin haber pedido permiso.

El silencioso reclamo de los personajes pregunta por qué les toca a ellos lo peor y más desagradable de la fiesta, por qué siempre deben ser los que lavan los platos y el piso.

Habiéndose ganado, con suficiente tiempo transcurrido, el derecho a ser felices, dicen claramente su pretensión ya que, al fin y al cabo, los personajes también son seres humanos.