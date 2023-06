Córdoba: Llaryora se imponía a Juez en reñida elección de gobernador

Martín Llaryora, del peronismo cordobés, se imponía anoche en una reñida elección para elegir al nuevo gobernador provincial al postulante de Juntos para el Cambio, Luis Juez. Con el 83,73 por ciento de los sufragios escrutados, Llaryora lograba el 42,61 por ciento de los votos frente a los 39,89 de Juez.

Cerca de la 1 todavía no se habían expresado ninguno de los principales contendientes en la puja electoral, mientras que tampoco había pareceres de referentes nacionales y provinciales.

Voceros del equipo de Llaryora admitían en los primeros minutos de la madrugada del lunes la victoria, pero le reclamaban a la Junta Electoral Provincial que agilice el último tramo del escrutinio para oficializarlo.

"Definitivamente, hemos ganado la elección. El resultado es claro", sostuvo el secretario de Gobierno de la ciudad de Córdoba e integrante del equipo del delfín de Schiaretti, Miguel Siciliano.

La Junta Electoral es encabezada por Marta Vidal, quien más temprano admitió la baja participación en los comicios cordobeses.

Del otro lado, Marcos Carasso, titular de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba también apuntaba contra el ente judicial y advertía: "No nos vamos a ir a dormir hasta que no estén los resultados". También resaltó irregularidades en el conteo de la capital. "Hubo cambio de reglas, un sistema que no ha funcionado, y los ciudadanos nos queremos ir a dormir sabiendo qué votaron los cordobeses. No nos movemos de acá hasta que no se termine de contar la última mesa. Que busquen los medios para que se agilice el proceso", enfatizó el presidente de la UCR mediterránea.

"El partido no terminó y habrá que esperar hasta el último voto", dijo por su parte Luis Juez, candidato a gobernador de JxC. Juez consideró que el resultado se sabrá con el escrutinio definitivo y señaló que hay una diferencia de 40 mil votos y 200 mil por contar. "Tras 25 años, no pueden organizar una elección", disparó.

Lejos de los primeros puestos, el candidato de La Libertad Avanza, Agustín Spaccesi, a quien Javier Milei le retiró el apoyo en la última semana, se ubica en cuarto lugar, mientras que Carlos Alesandri, el candidato kirchnerista, se ubicaba en el sexto. Spaccesi obtenía el 2,52% de los votos, con el 79,36% de las mesas escrutadas.

Alesandri, de Creo en Córdoba de Todos, el 2,20%. Con el correr de las horas, Olivero Liliana, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, logró escalar puestos y se quedó con el quinto, con el 2,36%.

La diferencia entre estos candidatos era mínima, al igual que la que mantienen con quien ocupaba el tercer puesto en los comicios, Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal Córdoba, quien cosechaba el 2,98% de los sufragios.

A través de un comunicado, la Libertad Avanza se despegó del resultado en las elecciones de Córdoba, ya que explicó que no tiene "candidatos oficiales", aunque Alesandri figura como parte del sello que representa Javier Milei.

"Comunicamos que aún no teniendo candidatos oficiales en ninguna de las elecciones provinciales del día de hoy le deseamos suerte a todos aquellos que estén compitiendo defendiendo las ideas de la libertad", expresaron.

Si bien la oferta electoral se repartió entre 11 candidatos, el oficialista, Martín Llaryora, y el opositor mejor posicionado, Luis Juez, eran los animadores excluyentes de la contienda, que era seguida de cerca por los principales referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC). El peronismo gobierna el territorio cordobés desde 1999 con la victoria de José Manuel de la Sota. Desde hace 24 años que se sostiene en el poder y espera estirar por cuatro más su hegemonía.

La elección cordobesa es una parada más que importante de cara a las elecciones generales y cobró mayor relevancia después del intento de Schiaretti por ingresar a JxC, promovido por Horacio Rodríguez Larreta y aliados, lo que despertó malestar en Juez, Mauricio Macri y la otra presidencialista del PRO, Patricia Bullrich. (NA - Cadena 3)