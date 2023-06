En la última semana antes del receso, el Concejo revisa la lista de pendientes

El Concejo Municipal arrancará en julio un receso que se extenderá por un mes, en el que no habrá sesiones ordinarias aunque sí podrán realizarse extraordinarias ante convocatorias del Departamento Ejecutivo. Con la campaña en pleno desarrollo, tanto para elecciones nacionales como provinciales, los ediles se reunirán hoy en Comisión para definir el orden del día de la última sesión antes del receso, que será el jueves. ¿Qué hay en la columna de pendientes? Principalmente el proyecto enviado por el intendente, Luis Castellano, para que se autorice un nuevo convenio con el Ministerio de Transporte de la Nación mediante el cuál la Nación transferirá al Municipio 111 millones de pesos para ser destinados a la obra de refacción y reforma de la Estación Terminal de Ómnibus de Rafaela.

La cuestión debería ser sencilla: el Gobierno nacional paga la obra y listo, todos contentos. Sin embargo, el bloque de la oposición en el Concejo no está conforme porque entiende que el estado de deterioro que muestra la Terminal es el resultado de la falta de inversión por parte del concesionario, que no cumplió con lo que establece el contrato que le otorga la explotación comercial del edificio de Ruta 34 y avenida Salva hasta el 2029, con opción a diez años más.

Ante este planteo, la empresa no desconoce su responsabilidad pero argumenta que la paralización de las actividades durante la pandemia de Covid rompió la ecuación financiera de la concesión. Y que además el Municipio utiliza parte de la estructura para dejar sus minibuses y el funcionamiento de otras dependencias por lo cual no aporta un solo peso.

En definitiva, los concejales opositores pretenden que, a cambio de la inversión estatal en la Terminal, que el concesionario aporte conexión wifi gratuito para los usuarios, enchufes para cargar celulares, reponga las sillas que se rompan y efectúe un correcto mantenimiento de los baños, además de colocar videocámaras para mejorar la seguridad.

Todo eso debería estar incluido en un anexo de convenio que el Ejecutivo ya envió al Concejo, aunque debería modificar a partir de las sugerencias que surgieron el miércoles pasado cuando los ediles se reunieron con el fiscal Municipal, Daniel Fruttero.

"Si no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el concesionario, entonces la oposición no votará el proyecto", sintetizaron desde el bloque de Juntos por el Cambio. "No no vamos a apurar porque sea la última semana antes del receso. Si está el convenio con lo que hemos planteado, seguramente se aprobará, no es tan difícil", agregaron.



DOS PROYECTOS DE

LISANDRO MÁRSICO

En la reunión de Comisión de este lunes por la mañana, Lisandro Mársico procurará dar despachos a dos de sus iniciativas que presentó junto a Carla Boidi.

La primera, tal como publicó este Diario, se relaciona con los hechos de inseguridad que se registraron en el Cementerio Municipal durante horas de la madrugada cuando no hay servicio de seguridad en el predio. En tal sentido, hubo robos de placas de bronce y otros elementos, incluso rompiendo medidas de seguridad de panteones para ingresar y llevarse elementos de valor.

La segunda está vinculada al puente de la Variante de la Ruta 34 a la altura de los barrios Villa Aero Club y Villa Los Álamos. En concreto, Mársico y Boidi solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal:

-Gestionar ante los organismos nacionales competentes el libre tránsito, preservación y mantenimiento del bajo puente ubicado en la Variante Rafaela correspondiente a la Autopista que pasa por sobre las vías del Ferrocarril Belgrano - Central Córdoba.

-Mantener la libre circulación de las colectoras de ambos márgenes de la traza y los caminos rurales próximos en las que desembocan (perpendiculares a dicho desvío).

En los considerandos, señalan que "el avance vial para la ciudad y su conectividad atraviesa el corazón de la ruralidad local incluyendo la división de varias explotaciones que quedan hacia ambos márgenes de la Variante". "Existe un asentamiento que se ubica sobre las vías del Ferrocarril y que llega hasta el bajo puente pero ahí ya no hay más construcciones hasta superada la variante, continuando la línea de viviendas precarias instaladas del lado oeste", declaró Mársico.

"A los fines de continuar realizando la actividad agropecuaria, ya que se movilizan vehículos de gran porte y a escasa velocidad de locomoción, pero que deben poder seguir circulando, por las colectoras y el bajo puente, además de permitir el paso de servicios de salud, de bomberos es de suma importancia mantener la transitabilidad hacia ambos márgenes", dijo el edil demoprogresista.

Asimismo, Mársico planteó que "la conectividad social y laboral de habitantes del sector oeste del distrito (complementarias a las puramente agropecuarias), como la de alumnos y trabajadores que van en bicicleta, motocicletas o como peatones hacia la ciudad requieren de pasos sin peligrosidad y sin la necesidad de recorrer grandes distancias hacia los cruces más próximos (que de hecho no son peatonales), como la Ruta 70 o el comienzo de la Variante de circunvalación, en ambos casos a tres kilómetros.

Por último, Mársico expresó que "a los fines de lograr el objetivo propuesto resulta necesario arbitrar los medios y acciones para un trabajo articulado con Vialidad nacional, ferrocarriles nacionales, de manera conjunta con el municipio para impedir la obstrucción del bajo puente y colectoras de la Variante hacia ambos sentidos y de ambos lados (especialmente hacia la intersección con los cruces de caminos rurales próximos), por lo que resulta importante también asegurar la limpieza y seguridad en el bajo puente, sus colectoras y caminos perpendiculares a éstas".