Seguridad: el Gobierno y los equipos de precandidatos se reúnen en Santa Fe

El gobernador, Omar Perotti, inauguró el miércoles pasado una ronda de reuniones de la Mesa de Diálogo por la Seguridad Ciudadana a la que asistieron equipos técnicos en materia de seguridad de los precandidatos a gobernadores que competirán en las próximas elecciones. Del encuentro, desarrollado en la ciudad de Rosario, participaron el gobernador Omar Perotti y los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, de Gestión Pública, Marcos Corach y de Seguridad, Claudio Brilloni. La única precandidata a gobernadora que asistió fue la socialista, Mónica Fein, quien participará de las elecciones primarias del 16 de julio dentro del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe".

“La próxima reunión es en la ciudad de Santa Fe, el lunes 26, con la presentación del estado de situación por parte del Ministerio Público de la Acusación, con la misma modalidad de intercambio y el 4 de julio con la Justicia Federal”, anticipó Celia Arena al hacer referencia al cronograma en torno a la problemática de seguridad, uno de los puntos débiles en la gestión de Perotti.

Tras participar del encuentro, Fein sostuvo que "a cinco meses de terminar su mandato, seguimos escuchando diagnósticos, no sirve hacer circo político con algo tan duro como la seguridad, cuando Perotti es candidato y está en campaña". "Asistimos a un teléfono descompuesto entre Agustín Rossi, que asegura que Santa Fe tiene todo el apoyo del gobierno nacional, y el gobierno provincial que dice que el gobierno nacional no envía recursos a nuestra provincia. ¿No son del mismo signo político?", fustigó la precandidata a gobernadora por la lista "Adelante".

Por su parte, el senador nacional Dionisio Scarpin, quien también asistió al encuentro, afirmó que "43 meses tardó el Gobernador en hacer un power point para decirnos lo que ya sabemos, no hay un plan de seguridad". El dirigente, que es precandidato a diputado provincial por la lista "Es con Vos" del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe" -que lleva a Carolina Losada como precandidata a gobernadora-, agregó que "en el marco de la Mesa de Diálogo para la seguridad ciudadana, le pedimos a @omarperotti que inicie inmediatamente la construcción de una cárcel para alojar 1000 presos porque con Losada gobernadora la vamos a necesitar".

El pasado viernes en el marco de su visita a Rafaela, el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro (lista Santa Fe Puede, del frente Unidos), calificó como "tardía" la convocatoria del gobernador Perotti para poner en marcha la Mesa de Diálogo sobre seguridad.

Y desde el espacio "Inspirar", que tiene como precandidato a gobernador al rafaelino Edelvino Bodoira, cuestionaron duramente a Perotti porque no recibieron invitación oficial para asistir a la reunión. Si bien el Gobierno provincial informó que del encuentro participaron representantes de los trece partidos o alianzas electorales con candidatos a gobernador, del sector de Bodoira adujeron no haber recibido notificación alguna. "Que desde nuestro espacio nos enteremos por los diarios el día después de dicha convocatoria, amerita un repudio total y absoluto a una actitud que en nada le soluciona los problemas gravísimos de inseguridad a los santafesinos, sino, todo lo contrario, intenta profundizarla tan odiada división en una sociedad totalmente quebrada y azotada por el flagelo de la inseguridad, sin dudas una de las mayores preocupaciones de la gente, y que el Gobierno provincial recién ahora (tarde, muy tarde sr gobernador Perotti) se acuerde de que la política de seguridad tiene que ser una política de estado", subrayó un comunicado de Inspirar, que tiene como referente al diputado Juan Argañaraz.

Luego de la reunión, Arena precisó que “esta fue la primera reunión del esquema de trabajo que planteó el gobernador con los equipos de candidatos y pre-candidatos a la gobernación. En este primer encuentro el ministro Brilloni expuso el estado de situación y la información respecto a las distintas instancias del Ministerio de Seguridad y algunas otras áreas, lo nudos más complejos y los desafíos; no es un diagnóstico, no es un plan de acción”. Luego se realizó una modalidad de intercambio con los asistentes, moderada por el “rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bertolacci”.

Arena resaltó que “la idea es poder compartir la información, que es estratégica a la hora de tomar decisiones en políticas públicas; y al gobernador le pareció que era importante que quienes manifestaron su voluntad de gobernar la provincia de Santa Fe a partir del 10 de diciembre, puedan contar con esta información”.

Por su parte, Brilloni indicó que abordamos “los delitos altamente lesivos, los homicidios principalmente, que tanto nos preocupan; así que en ese marco expuse el estado de situación de cómo estamos en materia de homicidios, en cuanto al trabajo de prevención y de investigación”.