Las bajas más sensibles en el futuro Congreso

El titular del bloque de la UCR; Mario Negri, no aceptó candidatearse en Córdoba por diferencias con Juntos por el Cambio. Graciela Camaño no renovará. Tampoco José Luis Gioja, Pablo Tonelli, Leonardo Grosso y Federico Angelini.

Los cierres de listas son instancias que la política atraviesa de forma tan pasional como desgarradora. Son momentos de vértigo puro, que ponen en escena las luchas intestinas de la dirigencia con la adrenalina a tope. Dicho en términos que están a la moda, en los cierres sale a relucir "la casta" en su máxima expresión, donde la dirigencia se mira a sí misma y por un lapso suspende la articulación con la sociedad que representa.

El saldo siempre deja ganadores y heridos, y también permite ver anticipadamente el mapa del nuevo Congreso que se configurará una vez que se produzca el recambio legislativa. Por ejemplo, ya se sabe que la Cámara de Diputados perderá a algunos de los exponentes que marcaron época como el actual jefe de bloque del radicalismo, Mario Negri, o la experimentada Graciela Camaño.

En el caso del cordobés se debió a una decisión personal. Si bien había sido tentado para ocupar lugares de privilegio tanto en la lista de precandidatos a diputados nacionales de Patricia Bullrich como en la de Horacio Rodríguez Larreta, decidió declinar los convites por su disgusto con el hecho de que no se haya podido unificar la nómina entre los dos sectores.

En diciembre, Negri cumplirá seis mandatos no consecutivos como diputado nacional, que desempeñó en tres períodos: 1993-2001, 2003-2007 y 2011-2023.

En el caso de Camaño, es diputada nacional de forma ininterrumpida desde el 2003, por lo que una vez que se retire de la Cámara baja habrá cumplido 20 años de ejercicio en dicho cargo en cinco mandatos consecutivos.

Un caso similar es el del macrista Pablo Tonelli, un representante del elenco estable del PRO en la Cámara de Diputados desde el 2011 hasta la fecha (tres mandatos), que se suma a un período de dos años en ese cargo entre 2005 y 2007. .

El radical bonaerense Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito, finalmente dejará el Congreso una vez que finalice su mandato.

Leonardo Grosso, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita, abandonará el cuerpo donde se desempeñó desde 2011 hasta la actualidad: es precandidato a intendente de San Martín.

Otra figura destacada que se retirará de la Cámara baja es el ex gobernador sanjuanino y ex presidente del PJ José Luis Gioja, quien busca volver a encabezar los destinos de su provincia con una candidatura a gobernador. Desde el 2019, es vicepresidente segundo de Diputados.

También el Congreso despedirá al actual presidente del PRO, Federico Angelini, quien se va para acompañar a Carolina Losada como precandidato a vicegobernador de Santa Fe.

Por el macrismo tampoco seguiría Pablo Torello, quien en diciembre cumplirá dos mandatos consecutivos como legislador (inició en 2015).

El opositor fue incluido en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia en la lista de Patricia Bullrich pero recién en el puesto 11°, por lo que una vez que se integren las candidaturas con las de la nómina de Horacio Rodríguez Larreta quedará muy lejos de los lugares expectables.

El diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, quien se hizo notar mucho en la Cámara de Diputados como presidente de la comisión de Industria, no renovará mandato por la provincia de Entre Ríos, y tampoco la oficialista Mara Brawer por la Ciudad de Buenos Aires.

Federico Fagioli (Frente Patria Grande), María Luján Rey (PRO) y Carlos Selva (Frente Renovador) son otros diputados que terminan una etapa en la Cámara de Diputados, sin posibilidad de renovación de sus bancas. (NA)