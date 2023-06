La industria pyme creció 0,3% anual en mayo

La producción de la industria manufacturera pyme creció 0,3 por ciento en mayo frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, mientras que en la comparación con abril se mantuvo sin cambios. De esta manera, entre enero y mayo, la actividad acumula un aumento de 1,5 por ciento, comparado con igual período de 2022, de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde la entidad gremial-empresaria resaltaron que a pesar del avance registrado, "los empresarios consultados señalaron que los aumentos en los importes de los insumos básicos atentan contra la rentabilidad de sus empresas, en tanto no los pueden trasladar a precios".

Además, "puntualizaron que los faltantes de insumos se hicieron más frecuentes en el último mes, alcanzando tanto a bienes nacionales como importados".

Al mismo tiempo, desde CAME indicaron que los industriales encuestados "resaltaron que hay acopios especulativos por parte de proveedores que retienen mercadería para pedir más precios, y que los clientes demoran pagos cuando los proveedores les exigen cancelar el total de las entregas por anticipado".

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP), del quinto mes del año reveló que la capacidad industrial utilizada se encuentra en el registro más elevado de los últimos 16 meses, ubicándose en un 73,6%.

La mejor performance en mayo se dio en "Alimentos y Bebidas", con un crecimiento anual de 5,3 por ciento en su producción, a precios constantes. En cambio, la peor tuvo lugar en "Papel e Impresiones", con una caída interanual de 14,7 por ciento anual. (NA)