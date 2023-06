Colón igualó con Central en Arroyito

Rosario Central y Colón empataron 1 a 1 en el estadio Gigante de Arroyito en el marco de la vigésimo primera fecha del torneo de la Liga Profesional.

El equipo rosarino, de esa manera, mantuvo el invicto en condición de local en lo que va del campeonato con ocho victorias y tres empates.

Con los tantos de Eric Meza para Colón y Alejo Véliz de penal para Rosario Central, el equipo dirigido por Néstor Gorosito no gana en condición de visitante desde la décima fecha, cuando derrotó por 2 a 1 a Boca en La Bombonera.

Pocos minutos de iniciado el complemento, Facundo Farías hizo una gran jugada personal eliminando futbolistas del equipo local y habilitó al lateral derecho Meza para que este convierta el 1 a 0 con un potente remate que venció a Jorge Broun.

El futbolista de 24 años anotó su segundo tanto en lo que va del campeonato.

Antes de los 10 minutos del segundo tiempo, y con el 1 a 0 a favor de Colón, Nicolás Lamolina sancionó penal para Rosario Central por una infracción de Facundo Garcés. Véliz se paró frente a la pelota y marcó el empate 1 a 1 con una linda definición arriba, inatajable para Ignacio Chicco, que se había tirado hacia el otro lado.



OTROS PARTIDOS. Arsenal 0 - Platense 2 (46m Marcich y 87m Baldassarra), Sarmiento de Junín 4 (18m y 83m Quiroga, 22m Melano y 36m G. Díaz) - Atlético Tucumán 1 (57m Coronel). JUEGAN HOY. 20hs Belgrano vs Banfield.



PRINCIPALES POSICIONES: River 50, puntos; Talleres 40; San Lorenzo 38; Lanús 37; Estudiantes 36; Rosario Central 35; Defensa y Justicia 33.



Rosario Central 1 - Colón 1



Estadio: Gigante de Arroyito. Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Ariel Penel.



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Alan Rodríguez; Kevin Ortíz, Tomás O Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.



Colón: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Álvarez; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.



Goles en el segundo tiempo: 4m Eric Meza (c); 11m Alejo Veliz - penal- (RC).



Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Gino Infantino por O Connor (RC); 21m Augusto Schott por Meza (C); 27m Julián Chicco por Picco (C); 28m Jorge Benítez por Ábila (C); Cristian Vega por Perlaza (C); 39m Carlos Arrúa por Farías (C); 42m Luca Martínez Dupuy por Giaccone (RC); 43m Luciano Ferreyra por Malcorra (RC).