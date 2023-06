Sportivo Norte, dueño del clásico

El domingo tuvo acción de Liga Rafaelina de Fútbol en la Primera A y B. En el principal certamen doméstico hubo clásico en barrio Barranquitas. Sportivo Norte se impuso 3-1 ante Argentino Quilmes dándole vuelta el partido tras empezar perdiendo. De esta forma los dirigidos por Marcelo Varela son líderes del Clausura con puntaje ideal. En la cima del torneo, jugadas tres fechas también aparece el Peñarol de Hugo Togni, que ayer goleó 4-0 a domicilio al Deportivo Tacural.

En otros de los juegos de la jornada de ayer, Ben Hur derrotó 2-0 a Brown en San Vicente y Deportivo Aldao sorprendió a Ferrocarril del Estado y le ganó 3-0 en Los Nogales.

Por otro lado, Atlético María Juana le ganó 1-0 a Florida en Clucellas.



TODA LA FECHA



Miércoles 21/06. 9 de Julio 0 vs Libertad de Sunchales 0. Jueves 22/06. Atlético de Rafaela 2 vs Argentino de Vila 1. Unión de Sunchales 0 vs Deportivo Josefina 0. Viernes 23/06. Deportivo Ramona 3 vs Argentino de Humberto 1. Domingo 25/06. Sportivo Norte 3 (38m PT penal Juan Espíndola, 45m Elías Venica y 48m ST Nazareno Galarza) vs Argentino Quilmes 1 (17m PT Juan Weissen). Reserva: 0-0; Ferrocarril del Estado 0 vs Deportivo Aldao 3 (7m ST Bruno Spurio, 12m ST Lorenzo Peirone y 35m ST de penal Kevin Muñoz). Reserva: 0-0; Deportivo Tacural 0 vs Peñarol 4 (4m ST Martín Lobos, 6m ST Manuel Bustos, 32m ST Peralta y 45m ST Cristian Arias). Reserva: 1-2;

Brown de San Vicente 0 vs Ben Hur 2 (38m ST y 45m ST Lautaro Larrasabal). Reserva: 0-0; Florida de Clucellas 0 vs Atlético María Juana 1 (35m ST Nicolás Rogero). Reserva: 2-1.



LAS POSICIONES: Sportivo Norte 9, puntos; Peñarol 9; 9 de Julio 7; Ben Hur 7; Libertad 7;Argentino Quilmes 4; Ferrocarril del Estado 4; Deportivo Josefina 4; Deportivo Tacural 3; Atlético María Juana 3; Deportivo Aldao 3; Unión de Sunchales 3; Florida de Clucellas 3; Atlético de Rafaela 1; Deportivo Ramona 1; Brown San Vicente 0; Argentino de Humberto 0; Argentino de Vila 0.



PRÓXIMA FECHA (4º): 9 de Julio vs Brown, Libertad vs Florida, Atlético María Juana vs Atlético de Rafaela, Argentino de Vila vs Deportivo Tacural, Peñarol vs Sportivo Norte, Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, Deportivo Aldao vs Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs Unión, Dep. Josefina vs Ben Hur.