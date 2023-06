Educación: "¿hasta cuándo vamos a echarle la culpa a la pandemia?"

Virginia Valenzisi es docente, diplomada en Supervisión y la presidenta fundadora de la Asociación Civil “Docentes por la Educación” que agrupa a maestros y profesores de toda la Provincia, incluso de Rafaela. Además, es autora del libro “De la mano, ¿por qué y cómo construir escuelas para la paz”, el cual fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario.

Recientemente, se informó que los resultados de las Pruebas Aprender 2022 en estudiantes de escuelas secundarias de todo el país muestran una leve caída en los aprendizajes de Lengua y Matemática en comparación con los obtenidos en 2019, lo que revela la pérdida de logros de aprendizaje como resultado de la pandemia. La evaluación que realizó el Ministerio de Educación en 2022 sobre 397.687 estudiantes de quinto y sexto año de 11.672 escuelas secundarias, tuvo una participación del 69,2% de los alumnos y del 96,7% de las escuelas.

Las pruebas aprender revelaron que el 82% de los jóvenes no alcanzan un nivel satisfactorio en matemáticas: “Los resultados que el Gobierno Nacional intentaba esconder han salido a la luz porque no podían seguir ocultando lo que se vive y se ve en la práctica”, expresó Valenzisi.

“En el informe oficial se plantea una “leve caída” de los índices, como si se estuviera hablando del consumo interno y no de jóvenes que han egresado del sistema educativo luego de 14 años de escolaridad obligatoria en condiciones deficientes por no decir calamitosas”, explicó la titular de "Docentes por la Educación". “Y, además, relaciona estos resultados con la pandemia y no con la mala gestión educativa cuando mantuvieron de manera deliberada las escuelas cerradas 1 año y medio”, enfatizó.

“Estos datos indican que el 82% de los jóvenes que este año buscan trabajo o ingresaron a los estudios superiores no realizan cálculos básicos como resolución de problemas con operaciones combinadas o no pueden calcular superficies y volúmenes, o que, como se viene diciendo, el 43% no logra realizar un análisis interpretativo de los textos que leen, no realizan comparaciones o reflexiones a partir de las lecturas, no leen entre líneas y redactan de manera literal y deficiente”, sostuvo Valenzisi.

“Si bien el panorama es bastante más crítico en las escuelas de gestión estatal a las que asisten estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde 9 de cada 10 chicos no lograron el nivel satisfactorio de aprendizajes; en las escuelas de gestión privada la situación también es preocupante ya que el porcentaje de estudiantes que continúan en los niveles básicos y por debajo del básico es del 70%”, expresó la especialista.

“La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos echarle la culpa a la pandemia? Sabemos que las malas decisiones en materia educativa vienen desde antes, estos chicos que egresaron atravesaron 14 años de escolaridad, no fueron solamente los últimos tres”, detalló Valenzisi.

“Es un buen momento para que los funcionarios actuales deberían hacer un mea culpa y asumir que la decisión de dejarlos sin clases presenciales por un año y medio ha sido la peor de las estrategias, catapultando cualquier posible logro educativo anterior”, finalizó la especialista en educación.