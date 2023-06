El cierre de listas nacionales y la campaña santafesina

Por Darío Schueri



Desde Santa Fe. El cierre de las precandidaturas nacionales para renovar las 10 bancas santafesinas en la Cámara de Diputados de la Nación que se ponen en juego este año, dio formalmente por iniciada la campaña nacional que tal como señalamos hace tiempo, se mezclará con las tres semanas que aún restan de proselitismo local rumbo a las PASO del 16 de Julio.



LAS LISTAS NACIONALES

POR SANTA FE

Omar Perotti rechazó el convite, y nadie de su sector formará parte de la lista de precandidatos de Unión por la Patria (al fin y al cabo tampoco renovaba banca propia, ya que Mirabella tiene hasta el 2025). El “Chivo” Rossi colocó el primero con Germán Martínez y no Massa con Diego Giuliano, que quedó tercero después de la camporista Florencia Carignano. Otra camporista, María de los Angeles Sacnún, irá cuarta.

En las dos listas UCR-PRO de Juntos por el Cambio no hubo novedades con los primeros: por el larretismo encabezará Juan Cruz “Cacu” Cándido, hombre del riñón político de Maximilino Pullaro, y en segundo lugar el PRO ubicó a Verónica Razzini, empresaria rosarina que saltó a la tapa de los medios cuando el año pasado fue amenazada por activistas del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, y su negocio recibió 3 disparos en su fachada.

En la terminal de Patricia Bullrich saldrá en primer lugar un hombre del PRO (que va por la reelección) José Nuñez, mientras que la UCR aliada situó a María Liliana Serra de la UNL; y en tercer lugar irá un hombre de la Fundación Libertad: Alejandro Bongiovani, dicen que también aliado a López Murphy.

Finalmente Elisa Carrió no jugó la presidencial, ubicando en la lista santafesina de los UCR- larretistas a Gerardo Colotti.

El precandidato a presidente cordobés Juan Schiaretti, dejó en manos de sus aliados socialistas santafesinos el armado de la lista de diputados nacionales por Santa Fe, quienes posicionaron al socialista rosarino Esteban Paulón (director de políticas LGBT), seguido por la nadadora santafesina Vanesa García y el ruralista rafaelino Nicolás Lungo.

Javier Milei armó una lista de rosarinos, encabezada por su amiga la economista Romina Diez, seguido por Nicolás Mayorás de Vida y Familia, y Rocío Bonacci.



EL PANORAMA SANTAFESINO

Decíamos que con la cercanía de las elecciones provinciales con las nacionales, las primeras se nacionalizarían. Los radicales con sus socios PRO nacionales Bullrich y Larreta fueron los primeros en aprovechar esa ventaja, “bajando” a la Provincia a los líderes nacionales.

Naturalmente con la precandidatura a presidente de Sergio Massa, hincha el pecho Oscar “Cachi” Martínez su aliado en la Provincia, que busca la reelección a diputado provincial con lista propia y sin precandidato a gobernador, desempolvando -rápido de reflejos- un jingle grabado por Los Palmeras hace ocho años cuando precisamente Sergio Massa también había sido precandidato a presidente (y Martínez a gobernador) con los acordes de uno de sus principales hits: Que quiere la Chola.

Además de las listas de los demás precandidatos a gobernadores, Martínez -sin precandidato a gobernador - busca tallar fuerte en la futura grilla del PJ que se arme por el D´Hont rumbo al 10 de setiembre.

Antonio Bonfatti, precandidato a diputado provincial, asegura que su figura sigue intacta en el interior de la Provincia y busca, junto con su contrincante interna Clara García (ambos apoyando a Mónica Fein como precandidata a gobernadora) que el socialismo consiga la mayor cantidad de bancas posibles dentro del frente Unidos, después de 12 años de destacada presencia en la Cámara.

Obviamente los radicales José Corral y Dionisio Scarpin como cabezas de listas de diputados de Pullaro y Losada, deberán convencer a los electores de sus líderes que también lo hagan por ellos. A diferencia de las elecciones nacionales, acá no hay arrastres.

Lo mismo le ocurrirá a los precandidatos a gobernador Gustavo Marconatto del frente Escucharte (con su primera diputada Débora Farabollini), Edelvino Bodoira del frente Viva la Libertad (con su diputado Juan Argañaraz), Eduardo Maradona de la Coalición Cívica (Lucila Lehmann diputada) y los peronistas Marcelo Lewandowski (con Omar Perotti diputado), Marcos Cleri (Alejandra Rodenas diputada) Eduardo Toniolli (Lucila De Ponti diputada) y Leandro Busatto (Norma López diputada).

Luego estarán quienes van sólo por las bancas de diputados sin gobernadores a la vista tales como Rubén Giustiniani, Carlos del Frade y Amalia Granata (que apoya a Pullaro) con sus respectivas listas en busca de superar las PASO del 16 de julio rumbo a las generales del 10 de setiembre.

Mientras tanto, la Argentina asiste a la novedosa experiencia de un precandidato a presidente que es el ministro de Economía con una economía indomable.