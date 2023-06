"Estos tres puntos eran los más importantes de la rueda"

Después de haber consumado el cuarto triunfo consecutivo como local, es decir con los 12 puntos en juego de la segunda rueda en el Soltermam obtenidos, Maximiliano Barbero dejó sus sensaciones luego del 2 a 0 frente a Boca Unidos de Corrientes.

"Era un partido complicado, había mucha tensión por momentos, tratamos por pasajes bien la pelota, jugamos e intentamos encontrar espacios ante un rival que gana mucho la segunda pelota con los tres jugadores internos que tienen, y que por ahí puede generar lío con los delanteros. Pero encontramos el gol, luego creo que nos conformamos en ese primer tiempo, ellos retrocedieron en el campo y no conseguimos espacios para terminar de hilvanar alguna otra jugada, en una cancha rápida. El 1 a 0 era cómodo pero con sensaciones que podíamos hacer un poco mas, en el segundo tiempo revertimos un poco esa imagen, fuimos algo mas agresivos, generamos un par de situaciones más y por suerte llegó el segundo gol que nos dio tranquilidad", fue el primer análisis del entrenador.

Sobre la trascendencia de quedarse con todos los puntos en casa en esta ronda, manifestó que "si, es fundamental hacerse fuerte de local, tratar de ganar los partidos suma mucho, es nuestra premisa y nos da confianza para ir de visitante. Creo que estos tres puntos eran los mas importantes de la rueda, ya que ahora vamos a Formosa para enfrentar a Sol de América, quedamos libres y vamos a Central Norte, y luego para colmo se viene Gimnasia y Tiro en nuestra cancha. O sea son 9 puntos por delante difícilísimos. Por eso había esa presión extra para quedarnos con los tres puntos de local".

Otra de las consultas pasó por los cambios realizados durante el partido y el desgaste que se va generando con partidos y viajes. "Veníamos con Jona Bogado con un golpe en el cuádricep, 'Lea' Larrea hace mucho que no tiene continuidad y se lo va llevando de a poco, terminó con calambres, Brian (Peralta) salió con un golpe, había que darle minutos a Maxi (Aguilar) y Wilson (Ruiz Díaz), hay que tratar a veces de cuidar y el torneo no te da tregua porque es muy exigente, por eso hay que estar atentos. Los cambios mayormente fueron obligados, pero salió todo bien".



LA PARIDAD QUE SURGIÓ

Con los puntos que viene sumando 9 de Julio ya las diferencias prácticamente no existen del cuarto puesto para abajo en la tabla de posiciones de la Zona 4 del Federal A.

"Se armó un lío en el torneo terrible (sonriendo), nuestra idea era meter la mayor cantidad posible de equipos. En un momento éramos nosotros solos los que estábamos ahí abajo, ahora somos muchos, y hay que seguir confiando y trabajando para recuperarnos físicamente, y el miércoles tratar de traerse algo de Formosa", comentó ilusionado.

Sobre las bajas obligadas por límite de amonestaciones del marcador central Facundo Centurión y el volante Alex Salcedo, expresó que "son dos bajas importantes, será fundamental que los relevos puedan estar a la altura, vamos a generar minutos en otros chicos que no venían teniendo, y a estos jugadores los vamos a recuperar para el partido contra Central Norte".