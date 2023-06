Penosa imagen en la Terminal de Ómnibus

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Por estos días, los viajeros que arriban a la Estación terminal de Ómnibus de esta ciudad se encuentran con una dolorosa imagen que no ha existido en la historia de la ciudad.

Desde el pasado miércoles, debajo la escalera que lleva al primer piso, una familia -sobre mantas y frazadas-, duerme junto a su perro.

Bien avanzada la mañana del sábado seguían durmiendo, haciendo caso omiso a lo que sucedía a su alrededor, por lo que no pudimos averiguar cuál es la situación.

Conversando con gente que labora en el edificio, señalaron que están viajando, no se sabe a dónde, supuestamente requiriendo que los trasladen, y nada está en claro, es de esperar que en el fin de semana, desde el Municipio hayan adoptado alguna medida y buscado una solución para esta gente que, evidentemente no lo está pasando bien.