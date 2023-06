La injusticia de la justicia

Por Alicia Riberi



Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Un significado muy sencillo y claro que no se respeta.

La justicia de los hombres debería preocuparse de impartirla, investigando, ocupándose de cada caso como si fuera el único por respeto a lo que juraron cuando estudiaron, pero el poder, el dinero borraron los principios básicos que bajo ningún concepto deberían haber quedado en el olvido. Respeto a los pocos que buscan la verdadera justicia y luchan contra el paredón de la injusticia.

Dicen que cuidan a las familias a los niños y es mentira, suman números y estadísticas sin importar la verdad. No piensan que tienen hijos, nietos, sobrinos. Alguna vez, se preguntaran que pasaría si les tocara al alguien que aman, que harían. Existe Dios que nos dice: No te rebajes ante un hombre necio, ni seas parcial en favor del poderoso. Lucha hasta la muerte por la verdad y el Señor Dios, luchará por ti. No seas atrevido con la lengua, ni perezoso y descuidado en tus acciones. No seas como un león dentro de tu casa y cobarde entre tus servidores. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando hay que dar. Eclesiástico 4- 27,31. Y también nos dice: El mal persigue a los pecadores y el bien recompensa a los justos. Proverbios 13-21. Un testigo veraz no engaña, pero el testigo falso profiere mentiras. Proverbios 14- 5. El temor del Señor lleva a la vida, el que se sacia de él pasa la noche sin ser visitado por el mal. Prov. 19-23. Porque el justo, aunque caiga siete veces, se levantará mientras que los malvados se hunden en la desgracia. Prov 24- 16.. Dios con sus sabias palabras nos muestra el camino, muchos creen que son palabras y otros sabemos que es el camino a la eternidad.

Veo tantas cosas que no veía, sino ahora que comparto dolores e injusticias con padres y madres pobres que luchan sin descanso, sin dinero, perdiéndolo todo por salvar a sus seres queridos de una desfachatada mentira y terminan firmando abreviados porque no tienen otro camino y hay algunos que pueden porque con demasiado esfuerzo de la familia y amigos, tienen un poco más de recursos y los imputados por dignidad y porque son inocentes luchan por demostrar la verdad y la justicia por venganza los condena, peor que a los demás delincuentes. Hoy querer demostrar tu inocencia es un pecado. La mujer no miente, ja ja, ja, por favor dejemos de hablar pavadas, todos pueden mentir.

La Cámara Gesell que en un momento parecía una buena herramienta, está siendo manipulada y aplicada en adultas que tienen una vida y que no son discapacitadas y contestan un cuestionario- que hoy está muy cuestionado- y es suficiente para decir que hubo indicios de abuso. Todo organizado por el MPA, más específicamente la unidad Gefas y sus peritos, Escuchen… ni siquiera aceptan una pericia tanto para denunciantes-no víctimas- y para el imputado con un grupo interdisciplinario imparcial que abarque las áreas que aclararían la situación. Por qué no quieren? Porque se caería el relato. Por qué Cámara Gesell en adultas? para que no declaren frente a un juez interrogadas por un abogado que podría señalar las contradicciones numerosas y se caería el relato. Todo esto es una trampa mortal para los inocentes.

Preguntan: porque mentirían?...por odio, por venganza, o no estamos viviendo en un mundo cargado de odio y destrucción. Una agenda que busca la destrucción de la familia que es verdadera y que quiere hacer las cosas bien. Hay muchos hombres abusadores y violentos como las hay mujeres, pero hay muchísimos inocentes presos y condenados injustamente. Cada día leo causas y causas a raíz de mi necesidad de escribir un libro en el que pueda volcar lo que se vive y el accionar en muchos casos fallido de la justicia. Obvio me requiere tiempo y elementos contundentes, pero lo voy a lograr con la ayuda de mucha gente. Numerosas personas nos apoyan pero tienen miedo, y yo les digo que el miedo paraliza e impide actuar con integridad. He llegado a una edad en que nada me detiene ni me da miedo. Cuánto me queda por vivir, no importa, a lo mejor poco, a lo mejor mucho, pero voy a dejar el camino abierto para la verdad y el día que me toque partir, me iré con integridad, con decencia al encuentro de ese Dios todopoderoso. Podrán hacer eso o dormir cada día con ese convencimiento los jueces, fiscales, abogados, judiciales en general que colaboran con esta moda, con esta ideología destructiva y ni que hablar los políticos. Todos tienen una fecha de vencimiento, que nadie sabe y no se puede escapar y deberán dar cuentas, obvio como yo y todos, de cada uno de sus actos, de cada injusticia, de cada acción soberbia, de cada destrucción que hayan cometido, de cada preso inocente.

Les pregunto por qué una madre defendería con tanto amor y tanto esfuerzo a un hijo abusador, poniendo en riesgo su salud, su vida…por qué? Por qué toda una familia defendería al supuesto abusador? Era una casa sumamente concurrida y todos defienden al imputado. Por qué? Porque en los tribunales se desmerece el trabajo de expertos forenses de renombre y con un amplio currículum, libros, especialistas en Cámara Gessel y Psicología del Testimonio? Por qué? Cómo no escuchan a médicos? Por qué?. La Psicología no es una ciencia exacta que puede ser determinante en una causa si no hay otros elementos y menos aún la Psicología Clínica y cómo es basta para condenar? Por qué? Porqué los psicólogos de las denunciantes aparecen todos después de la denuncia? Por qué? No hay re victimización, porque aún no hay víctimas. Porqué se prejuzga? Cómo los ciudadanos de a pie no podemos expresarnos libremente en los medios sin mentir ni ofender, ni dando datos sensibles que nunca expusimos, solo decimos la verdad y ni puede un imputado recusar un juez, porque eso significa asegurarle una prisión preventiva extraordinaria? Por qué? Cómo se le pueden hacer tres imputaciones distintas a un mismo imputado, raro no y si profundizamos, a mi entender aún sigue mal imputado y mal acusado. Por qué? Finalmente, cómo un juez con ideología de género expresamente manifestada en la redes puede intervenir en estas causas? Por qué? Demasiados por qué sin respuesta. Podría seguir escribiendo muchas páginas. La justicia está sorda y ciega pero la gente no y eso me agrada.

El sueño de todos los argentinos de bien es tener una justicia genuina, que busque pruebas reales y contundentes para condenar. cuántos culpables están sueltos pero como tienen poder y dinero tapan todo?

Como corolario que nada mejor que un pasaje de la Biblia: “Así razonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha enceguecido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla”. Libro de la Sabiduría 2-21,24.

Mi vida no es perfecta, pero no desvío mi camino por intereses mezquinos, o necesidad de poder. Estudié para ser docente porque amo esa profesión y a los niños, sin embargo, mancharon mi reputación por maldad o por ignorancia?. No me importa, sigo en la brecha que debo seguir, la de los valores trascendentes y universales porque son los que me inculcaron.

La mentira no es eterna, la verdad siempre llega derrumbando montañas de cosas sucias, turbias y destructivas.