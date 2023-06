Marques y Vivian fueron los ganadores en San Nicolás

Facundo Marques, con Renault, y Franco Vivian, con Chevrolet, fueron los ganadores de la jornada del TC 2000 disputada ayer en el autódromo "Juan María Traverso" de la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Marques se quedó de forma agónica con la primera de las dos carreras de este domingo, seguido por Facundo Aldrighetti (Toyota) y Vivian. El tiempo del vencedor fue de 30m 36s 321/1000, ganándole por 409 milésimas al escolta.

Más tarde, el de Chevrolet se llevó la victoria de manera contundente y el podio lo completaron Facundo Ardusso (Honda) e Ignacio Montenegro (Renault), quien hizo una maniobra que perjudicó a su compañero de equipo Leonel Pernía y que lo dejó excluido de la primera competencia.

El vencedor recorrió las 18 vueltas en un tiempo de 27m. 19s. 333/1000, aventajando por 5s. 962/1000 a Ardusso (Honda Civic).

"No es que no nos entendimos, me dejó sin pista. Nacho tiene muchas condiciones, pero a veces tiene que calmarse. A ver, son carreras de autos y puede pasar, pero cuando ocurre con un compañero de equipo da más bronca", se quejó Pernía tras lo sucedido, al tiempo que en la segunda carrera partió desde el fondo y terminó cuarto.

Vivian, por su parte, celebró su gran desempeño: "Estamos muy bien. Realmente conseguimos un auto firme en cada una de las competencias, en diferentes circuitos".



LAS CLASIFICACIONES

Primera final: 1) Facundo Marques, 2) Facundo Aldrighetti, 3) Franco Vivian, 4) Facundo Ardusso, 5) Julián Santero, 6) Bernardo Llaver, 7) Ignacio Montenegro, 8) Mario Valle.

Segunda final: 1) Franco Vivian, 2) Facundo Ardusso, 3) Ignacio Montenegro, 4) Leonel Pernía, 5) Facundo Aldrighetti, 6) Mariano Pernía, 7) Facundo Marques, 8) Bernardo Llaver.

En la tabla de posiciones, Vivian es único líder con 165 puntos, mientras que Leonel Pernía (Renault) quedó como escolta con 161. Más atrás le siguen Montenegro con 156 unidades, Ardusso, con 139 y Marques con 117.

La próxima fecha del campeonato de TC 2000 será la séptima y se llevará a cabo el 16 de julio en La Rioja.