Marcelo Farías y su homenaje a Perales

El año pasado, en el marco de la fiesta "Hacé centro" que propuso la Municipalidad de Rafaela en conjunto con la Secretaría de Cultura, se realizó su gran homenaje a José Luis Perales y la ciudad fue testigo del gran espectáculo. Con un escenario frente de la Plaza 25 de Mayo, el centro se vio revolucionado por la amplia concurrencia de público. Ahora, con motivación y ánimos de darlo a conocer a más gente, el músico lleva su homenaje al Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 1 de julio a las 21:00, con el acompañamiento de la artista de Moisés Ville, Ariana Litvak. La entrada será libre y gratuita, y la propuesta cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Rafaela.

En su momento, LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de charlar con Marcelo sobre este proyecto que se convirtió en realidad luego de un arduo trabajo: "Esa noche pasaron cosas maravillosas; hubo gente que se emocionó, que lloraba. Hubo canciones que la gente acompañó con palmas. Mi idea con la música de Perales no es hacer una imitación, sino transmitir el sentimiento de su música. Él se ha dedicado a toda la humanidad; desde canciones para niños, canciones para el amor, canciones de desengaño, de todo lo que nos hace ser humanos. Trabaja mucho con los sentimientos. Lo que yo quise llevar a ese escenario es el sentimiento y la música, con la responsabilidad del canto y de la técnica vocal, pero transmitir eso. Traté de hacer un show para toda la familia".

Además, agregó: "El público respondió muy bien, hubo mucha gente presente, muchos seguidores que tengo a través de las redes sociales. Vi gente llorando hasta aplaudiendo los temas más conocidos de Perales".

"Me sentí muy contento de poder expresar ese sentimiento que Perales trasladó al mundo, en un humilde homenaje y recital. En redes sociales es un homenaje que recorrió parte del mundo. No pensaba, cuando lo hice, que iba a tener esa repercusión. Lo que estamos apuntando es a trasladar este evento a diferentes lugares, en otras ciudades y comunas. Esto que se inició en Rafaela, con esta propuesta del Ministerio de Cultura, poder llevarlo a otros lugares y hacerlo crecer, que llegue a mucha gente".

El deseo de Marcelo se concreta, paso a paso, y demuestra que con convicción y talento las cosas suceden. El público rafaelino tendrá la oportunidad de escuchar su música y ver un show que, sin dudas, trasciende fronteras.