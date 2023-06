Música y humor en "La Estación"

El sábado desde las 21:00, en el interior del galpón de La Estación se llevó a cabo un nuevo encuentro de stand up, esta vez acompañado de música en vivo.

La Municipalidad de Rafaela, a través de su Secretaría de Cultura, llevó a cabo un nuevo encuentro de stand up, esta vez acompañado de música en vivo. El evento tuvo lugar en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación" y se denominó "Varieté en el Metro".

La propuesta, que convocó a un público entusiasta y diverso, incluyó las actuaciones de los artistas locales Manuel Zimmermann, Esequiel Caluva (stand up), Rodrigo Cardelino y Cin Alberto (cantantes) y Maxi Vega (músico). Además, actuó la comediante rosarina Adriana Jaworski.

"Queremos que este espacio contenga artistas emergentes, que convivan con otros de más trayectoria", manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

"Estas noches de stand up van en ese sentido, y en esta oportunidad se sumaron artistas de la música; entre todos crearon un clima muy lindo para pasarla bien, con un público muy predispuesto", agregó.

"Esta iniciativa forma parte de la ciudad de eventos que estamos proyectando, con el énfasis puesto en artistas de Rafaela", concluyó.