Massa seguirá en Economía

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, continuará al frente del Ministerio de Economía tras aceptar la precandidatura presidencial por Unión por la Patria con vistas a las primarias de agosto. Los principales accionistas del oficialismo coincidieron en las últimas horas en la necesidad de dar señales de "gobernabilidad" y "gestión" en tiempos donde la oposición ya muestra sus fórmulas para las elecciones con planes que apuntan a la economía.

"Full gestión", respondió a Noticias Argentinas una alta fuente gubernamental que pidió anonimato porque son horas de diálogo "puertas adentro" con el objetivo de unir fuerzas y enfrentar los desafíos.

La inflación encabeza la lista de problemas que debe enfrentar el actual ministro y cualquiera que tome el poder el 10 de diciembre. En el staff de Massa insistieron con que seguirán trabajando en el plan de estabilización, desacelerar la inflación y buscar crecimiento económico.

La salida de Martín Guzmán activó horas críticas para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Allí surgió la opción del tigrense Massa como ministro de Economía.

En el equipo del Palacio de Hacienda consideran que la relación con el Fondo Monetario Internacional se ordenará y "la unidad" generará una mejor posición a la hora de encarar negociaciones con los organismos. El 9 de julio habrá un acto por el pleno funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, en el que Massa será protagonista en el evento.

La mayoría de los gobernadores e intendentes dieron muestra de lealtad a Massa y serán un eje central en la campaña electoral.



EL REPOSO DEL GUERRERO

La titular de AySA, Malena Galmarini, publicó una particular foto de su esposo y ministro de Economía, Sergio Massa, luego de que se confirmara que competirá en las PASO como precandidato presidencial de Unión por la Patria. "´El reposo del guerrero´ Con vos hasta el infinito!", escribió la postulante a intendenta de Tigre en su cuenta de Twitter.

El mensaje acompañaba una foto del líder del Frente Renovador dormido en la cama, secundado a su lado por su perro raza Beagle.

La imagen se da luego de que el titular del Palacio de Hacienda haya sido elegido como precandidato presidencial de Unión por la Patria, tras haberse acordado que tanto Eduardo "Wado" De Pedro como Daniel Scioli declinarían sus aspiraciones.

Las negociaciones que derivaron en la postulación de Massa incluyeron que el sector liderado por el presidente Alberto Fernández ubicara al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como precandidato a vicepresidente.



ROSSI, EN TRES SEGUNDOS

El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, contó detalles de cómo se enteró de que iba a acompañar al postulante presidencial Sergio Massa y reconoció que esa noticia electoral "no la esperaba".

"No la esperaba. Yo no participé de las negociaciones. A la tarde me llamó el Presidente y me dijo que existía esa posibilidad y si yo estaba dispuesto a ser candidato a vice acompañando a Sergio. Le dije que sí y ahí me enteré", relató el jefe de Gabinete, quien también comentó que habló con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el referente peronista destacó la figura del tigrense y afirmó que tiene "mucho respecto político por todo lo que hizo, por el camino que transitó, lo que construyó y aportó al Frente de Todos y en la gestión".

"Tengo una relación personal de hace muchos años, independientemente de las distancias que hemos tenido en un determinado momento", señaló. Y agregó: "Tengo muchas más coincidencias sobre el futuro y el presente que diferencias en el pasado. No tengo dudas de que voy a tener una muy buena complementación". (NA)