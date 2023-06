Los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Además de vencer anoche el plazo para la presentación de candidaturas para las elecciones de presidente y vice de la Argentina, también cerró la inscripción de listas para la categoría de diputados nacionales por Santa Fe. La Provincia tiene 19 representantes en la Cámara de Diputados pero en esta oportunidad se elegirán diez diputados nacionales que reemplazarán a quienes finalizan su mandato en diciembre próximo: los peronistas Germán Martínez, Marcos Cleri, Vanessa Masetani y Alejandra Obeid por un lado; José Núñez, Federico Angelini, Ximena García y Laura Castets por el lado de Juntos por el Cambio y Enrique Estévez, del Partido Socialista.

El peronismo santafesino logró presentar una lista de unidad en tanto que Juntos por Cambio tendrá interna en las primarias del 13 de agosto con dos alternativas que representan a los precandidatos presidenciales del espacio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Con el nombre de Unidos por la Patria, el peronismo de Santa Fe llevará como cabeza de lista al presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez. seguido por la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano y el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en tercer lugar, y María de los Ángeles Sacnún.

En Juntos por el Cambio habrá una interna muy atractiva:

-El sector que respalda la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich, "La fuerza del Cambio" inscribió a José Núñez, María Liliana Serra (secretaria general de la Facultad de Arquitectura de la UNL) y Alejandro Bongiovanni (de la Fundación Libertad).

-La lista "El cambio de nuestras vidas", que está encolumnada con Horacio Rodríguez Larreta tendrá al radical Juan Cruz Cándido como cabeza de lista -en la actualidad es diputado provincial del espacio de Maximiliano Pullaro-, mientras que siguen la empresaria rosarina y dirigente del PRO Verónica Razzini, Gerardo Colotti en representación de la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la ex secretaria de Hacienda de la capital provincial, Carolina Piedrabuena (de la UCR). En el quinto lugar de la lista se ubica el ex canciller Jorge Faurie, según publicó El Litoral.

El partido Socialista, que forma parte de la coalición que impulsa la fórmula presidencial de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, competirá en las elecciones nacionales con la lista "Fuerza Santa Fe", que será encabezada por Esteban Paulón, el ex subsecretario de Igualdad de la gestión de Miguel Lifschitz. Después continúan Vanesa García, una nadadora de la ciudad de Santa Fe; Nicolás Lungo, integrante de la Sociedad Rural de Rafaela; Yolanda Arce, productora rural de Fortín Olmos y Martín Nocioni, secretario del Bloque Socialista en el concejo Municipal de Santa Fe.

La lista de La Libertad Avanza, que presentará a los candidatos de Javier Milei en la provincia, estará encabezada por la economista liberal rosarina Romina Diez, seguida por el actual diputado provincial y presidente de Vida y Familia, Nicolás Mayoraz, la rosarina Rocío Bonacci y Marcos Peirano.

Por su parte, el "Frente Amplio por la Soberanía" presentará una oferta electoral nacional que estará encabezada por el ex legislador socialista Eduardo Di Pollina. Verónica Benas, Daniel Romano, Narisa Poggi, Mario Ramos, Patricia Mamanni, Guillermo Campana, Adriana Diez, Gustavo Isgro e Ivanna Martinez completan la nómina.

Por el lado de la izquierda, habrá dos listas. La primera será "Unir y Fortaleza" -que lleva a Myriam Bregman como precandidata a presidenta y a Nicolás Del Caño como vice- estará encabezada por Octavio Crivaro y Daniela Vergara.

La segunda será "Unidad de luchadores y la izquierda", lista que encabezarán Carla Deiana y Facundo Fernández, seguidos por Jimena Sosa y German Tonero.

En el cuarto oscuro habrá otras boletas en la competencia por las diez bancas de diputados nacionales para Santa Fe. En este sentido, estarán el Partido Autonomista (Nicolás Rossetton), PAIS (Mario Deschi), Partido FE (Juan Flaherty, Emiliano Franco, Pamela Perino), Encuentro Republicano Federal (Walter Eiguren, Elina Fernández), Partido Autonomista (Gastón Sguazzini , Maximiliano Morilla y Luis Bortule), Alianza Nuevo Rumbo (Blanca Duarte, Esteban Morales, Ramón Villán) y Movimiento Libres del Sur (Gabriela Sosa).