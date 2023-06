Unión goleó a Independiente

Independiente volvió a complicarse con el descenso al caer por 3 a 0 en su visita a Unión, otro rival directo por la permanencia, en un partido válido por la 21ª fecha de la Liga Profesional, disputado ayer en Santa Fe. Jerónimo Domina abrió la cuenta, a los 25 minutos del primer tiempo, mientras que Kevin Zenón e Imanol Machuca ampliaron la cuenta a los 5 y 31 minutos de la segunda parte, respectivamente. El equipo rojo, que quedó cerca de los últimos puestos en la tabla anual, terminó con diez hombres por la expulsión del uruguayo Baltasar Barcia, a los 16 minutos del complemento.

Gracias a este triunfo, Unión superó a Independiente en la misma clasificación, que determinará uno de los descensos. De hecho, ahorá está a seis de Arsenal, que por el momento bajaría a la B Nacional, e Independiente quedó a cuatro del conjunto de Sarandí.



PERDIO TALLERES

Talleres de Córdoba resignó un invicto de siete fechas y se alejó a diez puntos del líder River Plate, luego de perder en su visita a Lanús por 2-1. Con el tempranero tanto del colombiano Diego Valoyes, la "T" se encaminaba a su cuarta victoria consecutiva, pero el marcador viró en apenas cuatro minutos de la parte final por los tantos del tucumano Leandro Díaz y Cristian Lema, ambos de cabeza.El local sufrió la expulsión de su capitán Tomás Belmonte en el tiempo agregado por el árbitro Fernando Rapallini.



HOY TRES PARTIDOS

Este domingo se medirán: 15.30 Arsenal vs. Platense; 19 Rosario Central vs. Colón y 20.30 Sarmiento de Junín vs. Atlético Tucumán.