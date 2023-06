Car Show: actividades en Rafaela

Con la realización de los entrenamientos, las clasificaciones y dos series, se puso en marcha ayer el cronograma de la quinta fecha de la temporada del Car Show Santafesino en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo", del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Los resultados de la jornada sabatina son los que detallamos en el siguiente informe:

Clase 2 1600 (clasificación): 1° Tomás Dalmazzo (Chevrolet Corsa); 1° Lucas Pinczuk (Fiat Uno Way); 3° Jorge Loizate (Fiat Uno Way); 4° Gastón Giordano (Fiat Uno Way); 5° Alejandro Cipolat (Chevrolet Celta); 6° Felipe Granata (Fiat Uno Way); 7° Federico Mansilla (Fiat Mobi); 8° Matías Clapier (Fiat Uno Way); 9° Nicolás Pontoni (VW Up) y 10° Ezequiel González (Chevrolet Corsa).

Clase 2 1600 (primera serie): 1° Alejandro Minen (Fiat Mobi); 2° Tomás Dalmazzo (Chevrolet Corsa); 3° Jorge Loizate (Fiat Uno Way); 4° Matías Cantarini (VW Up) y 5° Federico Mansilla (Fiat Mobi).

Clase 2 1600 (segunda serie): 1° Lucas Pinczuk (Fiat Uno Way); 2° Gastón Giordano (Fiat Uno Way); 3° Felipe Granata (Fiat Uno Way); 4° Ezequiel González (Chevrolet Corsa) y 5° Matías Clapier (Fiat Uno Way).

Fórmula 3 Santafesina (clasificación): 1° Gaspar Chansard; 2° Tomás Fernández; 3° Agustín Callieri; 4° Bautista Faccioli; 5° Nicolás Cejas y 6° Fernando Degiorgio.

Turismo Fiat Clase 1 (clasificación): 1° Carlos Longhi; 2° Román Meroi; 3° Manuel Macarro; 4° Santiago Migliori; 5° Sebastián Chediac; 6° Hernán Ochetti; 7° Valentín Balestrini; 8° Jeremías Ávila; 9° Maximiliano Pérez; 10° Daniel Mendoza... 13° Guillermo Gentile... 23° Nicolás Posebón.

TC 4000 SS (clasificación): 1° Mauro Perassi (Fairlane); 2° Franco Passarino (Chevy); 3° Ismael Yapur (Falcon); 4° Marcelo Belich (Chevy); 5° José Luis Schnidrig (Falcon); 6° Rubén Ortíz (Falcon); 7° Fernando Terré (Chevy); 8° Mario Belich (Fairlane) y 9° Rubén Rodríguez (Falcon).