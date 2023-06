Apareció ahorcada, y familiares aseguran que fue un femicidio

La familia de Irma Aranda, una joven de 22 años que apareció ahorcada en octubre de 2022 en la casa de su pareja, pidió la reactivación de la causa, que estaría "paralizada", y cuya principal hipótesis sería la del suicidio, a pesar de las dudas alrededor del caso.



SOSPECHA DE

FEMICIDIO

"La encontré en la casa de su pareja. Según ellos, ella se ahorcó, cuando minutos antes ella estaba pidiendo ayuda, pero a la pareja nunca demoraron", manifestó su hermana María Florencia Aranda, quien en diálogo con cronica.com.ar deslizó su sospecha de que habría sido un femicidio.

Según contó, Irma ya lo había denunciado por violencia de género, e incluso se había separado, a raíz de los constantes maltratos. Sin embargo, volvió a apostar a la relación, que siguió con varios conflictos de por medio que ella hizo público por redes sociales, hasta que murió, en una vivienda en el Sur del Gran Buenos Aires.



RECUPERACION

DE MENSAJES

Algunos de esos mensajes, a los que tuvo acceso cronica.com.ar, fueron recuperados por el entorno de la joven.

"Lo único que fue, es un golpeador. Estando embarazada, me pegó en el baño. No le importó nada si lo perdía. Gracias a Dios, hoy la tengo sana y salva a mi hija", afirmaba en un texto redactado por ella, que habría publicado en su estado de Whatsapp, pero que después habría borrado.

Sin embargo, el celular de él no fue secuestrado en el momento del hecho, sino que se le habría incautado recién un mes después.

"Entregó otro celular que no andaba", comentó la entrevistada.



INVESTIGACION

NO CORRECTA

"Ahí, frente de su casa, hay cámaras, nunca mandaron a pedir por qué según él se fue a comprar y cuando volvió la encontró a mi hermana ahorcada y que un vecino lo ayudó a descolgar. Nunca apareció el vecino atestiguar, solo él la vio", manifestó.



A CARGO DE

LA NENA

Tras la muerte de su hermana, María se hizo cargo de su sobrina, que estaba a poco de cumplir un año cuando murió su hermana. "Yo a él le hice una perimetral, porque tengo a la bebé", afirmó.

"Su hijita, el 9 noviembre iba a cumplir su primer añito. Ella estaba con todo los preparativos para festejar el añito de su hija, pero él (su pareja) y su familia decían que ella estaba deprimida, inventaron mil cosas", indicó.



TRABAJO DE

LA JUSTICIA

El caso está a cargo de la fiscal de la UFI 6 de Quilmes, Mariana Zamaniego, con varias pericias claves que no se habrían hecho en su momento.