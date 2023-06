9 de Julio cerró una rueda ideal en casa

(Por Darío Gutiérrez). Para asegurar la permanencia hay que hacerse fuerte de local. Y vaya si lo está entendiendo 9 de Julio, que en esta segunda rueda convirtió al Soltermam en una fortaleza. Ganó los cuatro partidos que jugó de este tramo del torneo, completando esa faena ayer con un merecido triunfo ante Boca Unidos de Corrientes por 2 a 0.

Es cierto que la cuota de fortuna está del lado del León en este momento de la temporada, pero también el equipo de Barbero hace su trabajo para buscarla. Ahora es un equipo mucho más pensante, más paciente, que hace un aprovechamiento integral de los espacios, donde Salcedo cumple un buen trabajo como "5" en el primer pase, con la explosión que por momentos le brinda Peralta por los costados, pero antes que nada apuntalados por un buen trabajo de la línea de fondo que le ayuda a transmitir seguridad a Agustín Grinovero.

Lo que sigue siendo un déficit es la presencia más importante de los delanteros dentro del área. En este encuentro tuvo su estreno de titular el refuerzo Mateo Gutiérrez, que hizo un trabajo sacrificado tirándose a los costados, algo en lo que también fue meritorio lo de Román Bravo, o cuando buscó unos metros atrás.

Lo de Boca Unidos fue limitado, se mostró como un equipo demasiado lento, pero también es cierto que 9 de Julio le achicó bien los espacios para que Morales y Abecasis no manejen la pelota, y puedan conectarse con Salom o Medina. Y cuando lo hicieron, padecieron alguna posición adelantada inexistente.

Cuando el León empezaba a acelerar, se gestó una buena jugada por la izquierda con la proyección de Sebastián Acuña y su buen centro buscaba el área chica, cuando Moscarelli en su afán de rechazar batió de cabeza su propia valla ante el incrédulo De León.

Luego prácticamente no hubo más llegadas en la etapa, pero con el local mucho más tranquilo para manejar el trámite.

En el complemento el partido transitaba por los mismos parámetros, pero con algunos nombres distintos. Barbero había mandado a cancha a Ruiz Díaz (volviendo de una lesión) por Peralta para intentar tener más control, y en una de las primeras acciones del volante ofensivo, apareció por la izquierda enganchando al medio y sacando un remate al arco, que le salió mordido y hacia donde esperaba Larrea, que tras dominar la pelota, giró y sacó un gran remate que significó el 2 a 0, convirtiéndole al ex equipo que dejó por su falta de oportunidades, y afianzando su gran retorno al Club, convirtiendo por segundo partido consecutivo.

Más allá de las variantes que también intentó Estévez, lo de Boca Unidos no mejoró y 9 de Julio fue consolidando este cuarto triunfo consecutivo de local, que lo pone en una situación fuera de descenso y expectante por los puestos de clasificación. Aunque ahora se le vienen Sol de América y Central Norte de visitante, la confianza está por las nubes.



9 DE JULIO 2 - BOCA UNIDOS 0

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Pablo Nuñez. Asistentes: Gabriel González y Ariel Bono. Cuarto árbitro: Santiago Schmoll.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado (78' Matias Loboa), Facundo Centurión , Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (78' Agustin Costamagna), Alex Salcedo, Agustín López (64' Maximiliano Aguilar) y Brian Peralta (53' Wilson Ruiz Diaz); Mateo Gutiérrez (64' Maximiliano Ibáñez) y Román Bravo. Sup: Joaquín Gómez, Tiago Peñalba, Jeremías Krugger y Augusto Baldasarre. DT: Maximiliano Barbero.

Boca Unidos: Lucas De León; Ignacio Mendez (57' Juan Esteche), Octavio Moscarelli, Joaquín Acevedo y Joaquín Livera; Federico Pérez; Tobías Coppo, Saúl Abecasis; Antonio Medina (57' Leandro Gómez), Calos Salom (78' Maximiliano Solari, 84' Santiago Avila) y Gabriel Morales (57' Matías Moravec). Sup: Federico Quijano, Alejandro Leani, Joaquín Bogarin y Joaquìn Acevedo. DT: Raúl Estévez.

Primer tiempo: a los 12' gol de Moscarelli e/c (9).

Segundo tiempo: a los 11' gol de Larrea (9).

Amonestados: Salom, Livera (BU); Centurión, Aguilar y Salcedo (9).