Unión ganó en Villa Ramallo

Unión de Sunchales regresó a la victoria con un gran resultado. El equipo de Cristian Molins se impuso por 2 a 0 en Villa Ramallo ante Defensores Unidos y mantiene su aspiración de luchar por la clasificación. Los goles fueron convertidos por Adrián Rodriguez, a los 12 minutos del primer tiempo, y por Gonzalo Schonfeld, a los 20 del complemento.

Los demás resultados fueron los siguientes: DEPRO 0 - Douglas Haig 1 (Tomás González); El Linqueño 3 (Serrano, Brylko e Ibáñez) - Gimnasia 1 (Saucedo); Sp. Las Parejas 0 - Independiente de Chivilcoy 1 (Salvaggio).

Posiciones: Douglas Haig 33 puntos; Independiente 27; Sp. Belgrano 26; Sp. Las Parejas 23; Unión 21; El Linqueño 19; DEPRO 16; Defensores 14; Gimnasia 10.

Próxima fecha (18ª, miércoles): Sp. Belgrano vs. Defensores; Douglas Haig vs. El Linqueño; Unión vs. DEPRO (20 horas) y Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sp. Las Parejas. Libre: Independiente.