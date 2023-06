Fuera de descenso y con dos bajas para viajar a Formosa

Si bien la victoria de Central Norte frente a Juventud Antoniana por 2 a 1 no fue un resultado esperado, ayer Crucero del Norte perdió en Resistencia ante Sarmiento por 3 a 1 y quedó último en la Zona 4. Los goles de Sarmiento fueron anotados por Franco Olego, en dos ocasiones, y Emanuel Cuevas, mientras que Ignacio Valsangiá como anotó para los misioneros.

De esta manera, así quedaron las posiciones: Gimnasia y Tiro de Salta 30 puntos; Sarmiento 27; Sol de América 23; San Martín, Boca Unidos y Juventud Antoniana 19; Central Norte y 9 de Julio 18; Crucero del Norte 15.

Próxima fecha (18ª miércoles): Crucero del Norte vs. San Martín de Formosa; Sol de América vs. 9 de Julio (15 horas, Guillermo González, de Resistencia, el árbitro); Boca Unidos vs. Central Norte y Juventud Antoniana vs. Sarmiento. Libre: Gimnasia y Tiro.



SIN CENTURIÓN Y SALCEDO

De cara al partido del miércoles a las 15 en Formosa contra Sol de América, 9 de Julio tendrá dos obligadas. Por llegar al límite de tarjetas amarillas no estarán el marcador central Facundo Centurión y el volante Alex Salcedo. Por el primero ingresarían Tiago Peñalba o Matías Loboa, y por Salcedo retornaría a la titularidad el capitán Maximiliano Aguilar.