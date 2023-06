Tarde complicada para CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado en Fisherton ante Los Caranchos de Rosario por 33 a 26, resultado que determinó su tercera derrota en el torneo de Segunda División del TRL y que a la vez lo bajó de la punta, ya que se impuso Jockey de Venado Tuerto.

Más alla del resultado, el elenco de nuestra ciudad pudo sumar dos puntos por el bonus defensivo y haber apoyado cuatro tries, meritorio tomando como referencia que jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos ya que recibió tarjeta roja en el primer tiempo el primera línea Andrés Requelme. Luego, circunstancialmente por amarillas, hubo trece jugadores en cancha que significaron un esfuerzo extra que, de todos modos, no se notó en el trámite.

Los puntos del Verde fueron a través de tres tries de Ricardo Brown, uno de Martín Barberis y tres conversiones de Pablo Villar.

La formación titular dispuesta por el Head Coach Alejandro Chiavón fue con Jonatan Viotti, Martín Barberis y Jorge Requelme; Manuel Mandrille y Juan Cruz Karlen; Pedro Ambort, Gastón Kerstens y Facundo Aimo (c); Agustín Cesano y Pablo Villar; Esteban Appo, Santiago Albrecht, Tobías Cavallo, Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

En la próxima jornada el equipo de nuestra ciudad quedará libre.



OTROS RESULTADOS

El nuevo puntero es Jockey de Venado Tuerto que ganó en Esperanza ante Alma Juniors por 27 a 19. Los demás marcadores: Provincial de Rosario 32 - Tilcara de Paraná 38; Logaritmo 33 - Universitario SF 25. Libre: La Salle.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 57; CRAR 56; Los Caranchos 49; Alma Juniors 40; Tilcara 38; La Salle 31; Logaritmo 18; Provincial 11; Universitario SF 4.

Próxima fecha (1/7): Tilcara vs. Logaritmo; Jockey vs. Los Caranchos; Universitario vs. Alma Juniors; La Salle vs. Provincial. Libre: CRAR.



GANARON LOS PUMITAS

El seleccionado Sub-20 de rugby de la Argentina, Los Pumitas, venció ayer a Italia por 43 a 15 (PT 21 a 8), por el Grupo C, en el partido inaugural de la 13ra. edición del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Sudáfrica.El encuentro se jugó en el Paarl Gymnasium, en la ciudad de Paarl y los tantos de la Argentina se concretaron con tries de Eliseo Chiavassa, Mateo Soler, Federico Roloti, Valentino Minoyetti y Benjamín Eizalde, un try, un drop y cuatro conversiones de Juan Baronio más una conversión de Valentino Di Capua.