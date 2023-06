Liga Rafaelina: clásico en el mediodía

Este domingo culminará la disputa de la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol con cinco encuentros. El más importante se jugará temprano, a las 13.30 (12 en Reserva), en Barranquitas donde Sportivo Norte recibirá a Argentino Quilmes en el clásico de la jornada. El arbitraje estará a cargo de Darío Suárez.

El Negro ganó los dos partidos disputados con lo que intentará mantenerse en la punta ante su público, mientras que Quilmes sumó 4 de 6 en juego.

En el mismo horario se jugará otro cotejo, en el oeste rafaelino, donde Ferrocarril del Estado será anfitrión del Deportivo Aldao con el contralor de Alejandro Schneller.

Los otros tres compromisos irán en el horario oficial, de las 15.30 (14 en Reserva): Brown de San Vicente vs. Ben Hur (Ariel Gorlino); Dep. Tacural vs. Peñarol (Silvio Ruiz) y Florida de Clucellas vs. Atlético María Juana (Franco Ceballos).

Ya jugaron: Dep. Ramona 3 - Argentino de Humberto 1; 9 de Julio 0 - Libertad 0; Atlético de Rafaela 2 - Argentino de Vila 1; Unión 0 - Dep. Josefina 0.



PRIMERA B

Se pone en marcha este domingo el segundo torneo del ascenso liguista, puntualmente en la zona Norte ya que la Sur tuvo un adelanto, con la primera fecha del Clausura y en diferentes horarios. Esta es la programación:

Zona Sur: A las 10.00 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera, Libertad de Estación Clucellas vs. Zenón Pereyra FC (Angelo Trucco) y Atlético Esmeralda vs. Sportivo Santa Clara (Fabio Rodriguez).

A las 14.00 hs Reserva y 15.30 hs. Primera, Talleres de María Juana vs. Defensores de Frontera (Rodrigo Pérez); a las 14.30 hs Reserva y 16 hs. Primera, La Hidráulica vs. Juventud Unida de Villa San José (Maximiliano Mansilla). El viernes empataron sin goles Bochazo y San Martín de Angélica.Libre: La Trucha FC.

Zona Norte: a las 10.00 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera, Belgrano San Antonio vs. Deportivo Bella Italia (Leandro Aragno) y San Isidro de Egusquiza vs. Independiente de Ataliva (Cancha Moreno de Lehmann, Mauro Cardozo)).

A las 12.30 hs. Reserva y 14.00 hs. Primera, Deportivo Susana vs. Sportivo Aureliense (Claudio González).

A las 14.00 hs Reserva y 15.30 hs. Primera, Independiente San Cristóbal vs. Moreno de Lehmann (Sebastián Garetto) y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Sportivo Roca (Guillermo Tartaglia). Libre: Juventud.



FÚTBOL FEMENINO

El torneo Apertura transitará hoy la 4° Fecha en la cancha de Bochófilo Bochazo de San Vicente, y esta programación: Sub 14: a las 10.00 hs 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela.

A las 11.15: Bochófilo Bochazo vs. Argentino de Humberto.Primera: a las 12.30 Deportivo Susana Verde vs. Atlético de Rafaela.A las 14.15: Deportivo Susana Blanco vs. Libertad de Sunchales.