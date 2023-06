Atlético busca recuperar la alegría de la victoria frente a su público

Atlético de Rafaela intentará retornar al triunfo este domingo, cuando desde las 19.10 reciba a Atlanta en uno de los partidos correspondientes a la 19ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El árbitro del partido a disputarse en el estadio Nuevo Monumental será Felipe Viola.

El elenco dirigido por Ezequiel Medrán viene de tres encuentros sin victorias, con dos derrotas y un empate. Luego de aquel triunfo en Resistencia ante Chaco For Ever, fue superado en casa por Mitre de Santiago del Estero y en San Martín por Chacarita, mientras que el sábado pasado igualó sin goles en Ezeiza con Tristán Suárez. En tanto, el Bohemio viene de derrotar como local a Tristán Suárez y está a tres puntos del Celeste de nuestra ciudad.

Para la Crema, que desde el inicio del campeonato siempre estuvo dentro de puestos de clasificación al Reducido aunque ahora ocupa la octava y última plaza disponible, resulta prioritario enderezar nuevamente el rumbo tanto desde lo futbolístico como en los resultados. En la reanudación de esta zona luego de una semana de intervalo, la producción en cuanto al funcionamiento no fue la esperada.

En función de ese déficit, el entrenador trabajó en la semana sobre dos variantes de nombre y un cambio de sistema de juego, tratando de encontrar la respuesta que espera. El ingreso de Matías Valdivia por Gino Albertengo y el retorno de Nicolás Laméndola (cumplió la suspensión por llegar al límite de amonestaciones) por Ayrton Portillo, son los cambios dispuestos.



PRIMERA CITACIÓN A VARELA

La novedad previa al partido en la convocatoria del DT de Atlético es Nicolás Varela. Es un mediocampista central nacido el 26 de septiembre del 2005 en Rafaela e integrante de la Quinta División afista. Es uno de los hijos del chaqueño Marcelo Varela (actual DT de Sportivo Norte en Liga Rafaelina), que juegan en la Crema.

Además, también fue convocado el delantero Nazareno Funez, una de las incorporaciones en este mercado de media temporada.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Felipe Viola. Asistente 1: Juan Manuel Vázquez. Asistente 2: Diego Romero. Cuarto Árbitro: Enzo Silvestre.

Horario: 19.10.

TV: TyC Sports.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Nicolás Delgadillo; Alex Luna; Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón, Gastón Telechea, Luciano Biolatto, Ayrton Portillo, Nicolás Varela, Gino Albertengo y Nazareno Funez. DT: Ezequiel Medrán.

Atlanta: Nicolás Sumavil; Franco Camargo, Valentín Gelos, Fernando González, Nicolás Mosca; Alejo Dramisino, Kevin Duarte, Juan Galeano, Diego Becker; Kevin Pavia y Nicolás Mazzola. Sup: P. Fernández, B. Camissasa, T. Fernández, F. Bisanz, M. Bogado, F. Marín, J. Ferreira, F. Vedoya, N. Medina. DT: Mauricio Giganti.