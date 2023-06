Nuevo equipamiento para los controles de tránsito

Se llevó a cabo este viernes un operativo de seguridad vial en la Ruta Provincial Nº 70, frente al Parque Balneario. En ese marco, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) hizo entrega al Municipio de equipamiento para controles de tránsito. Puntualmente, el Estado local recibió tres alómetros y un alcoholímetro que serán utilizados por Protección Vial y Comunitaria para desarrollar sus operativos en nuestra ciudad.

La directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonella Cerutti, estuvo en el lugar y expresó las acciones que vienen desarrollando desde el área, así como el motivo de la entrega realizada. “Estamos visitando nuevamente la ciudad de Rafaela, no solo para llevar adelante un operativo conjunto con la Municipalidad, sino también para hacer entrega de equipamiento necesario y primordial para los controles, sobre todo para los de alcoholemia. Hoy entregamos un alcoholímetro y tres alómetros dado que, hasta el momento, estas últimas herramientas no existían en la ciudad”. “Estos elementos sirven para realizar un test rápido de detección de alcohol al volante -uno de los factores de riesgo que más intervienen en los siniestros viales, sobre todo con víctimas fatales- y en el cual se tiene que trabajar continuamente, todos los días, porque es la principal causa de muerte en los jóvenes”, dijo Cerutti.

La funcionaria agregó: “De modo que desde la Provincia estamos acompañando y reforzando con insumos esenciales para el trabajo cotidiano de las áreas abocadas al tránsito de la Municipalidad de Rafaela. Seguimos trabajando y charlando sobre lo importante que es el control para cuidar la vida, no sólo de las personas que se encuentran frente a un volante, sino de todos los santafesinos, de todas las santafesinas y de todo aquel que transita por nuestro territorio”.



RECURSOS NECESARIOS

De la actividad participó el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, quien ratificó que esta acción desarrollada viene a abonar el trabajo que se viene haciendo con el programa de seguridad vial, “¿Quién pierde?”.

“En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento profundo a Antonella Cerutti y, en particular, a nuestro gobernador Omar Perotti que es quien dispone de los recursos en los lugares que lo necesitan. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: los controles tienen el objetivo de proteger la vida de cada uno de los ciudadanos. La tecnología siempre ayuda y esperamos que con todo lo que estamos trabajando en materia de prevención, educación y controles la gente pueda ir tomando mayor conciencia de que realmente el que bebe no debe conducir”, expresó Muriel.