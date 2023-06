Parece que ya no sabemos nada de la economía global

Por Patricia Cohen



NOTA I



Londres.- En 2018, cuando los líderes empresariales y políticos del mundo se reunieron en el foro económico anual en Davos, Suiza, el ambiente era de júbilo. El crecimiento de todos los países principales estaba al alza. Christine Lagarde, la entonces directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), declaró que la economía global “está en un momento ideal”.

Cinco años más tarde, el panorama sin duda es mucho más sombrío.

“Casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están desvaneciendo”, advirtió el Banco Mundial en un análisis reciente. “El resultado podría ser una década perdida en ciernes, no solo para algunos países o regiones como ha ocurrido en el pasado, sino para todo el mundo”.

Han pasado muchas cosas desde entonces a ahora: se desató una pandemia, inició una guerra en Europa, las tensiones entre Estados Unidos y China se exacerbaron. Además, la inflación, que se creía ya resguardada junto a colecciones de álbumes de música disco, regresó con más fuerza que nunca.

Pero a medida que las aguas se han calmado, tal parece que casi todo lo que suponíamos saber sobre la economía mundial estaba equivocado.

Las convenciones económicas de las que los formuladores de políticas se han valido desde la caída del Muro de Berlín hace más de 30 años -la infalible superioridad de los mercados abiertos, el comercio liberalizado y la máxima eficacia- parecen haberse descarriado.

Durante la pandemia de Covid-19, el impulso incesante por integrar la economía global y reducir los costos dejó a los trabajadores del sector salud sin cubrebocas y guantes médicos, a los fabricantes de automóviles sin semiconductores, a los aserraderos sin madera y a los compradores de calzado deportivo sin modelos Nike.

La idea de que el comercio y los intereses económicos compartidos impedirían los conflictos militares quedó pisoteada el año pasado, bajo las botas de los soldados rusos en Ucrania.

Además, los brotes cada vez más frecuentes de clima extremo, que han destruido cultivos, forzado migraciones y frenado las operaciones de plantas eléctricas, demostraron que la mano invisible del mercado no estaba protegiendo al planeta.

Ahora que corre el segundo año de la guerra en Ucrania y los países batallan con un crecimiento débil y una inflación persistente, las preguntas sobre el campo de juego emergente de la economía han pasado a primer plano.

La globalización, que en décadas recientes se veía como una fuerza imparable de gravedad, claramente está evolucionando de maneras impredecibles. Se acelera el distanciamiento de la idea de una economía mundial integrada. Y se libran debates intensos sobre la mejor manera de responder.

Por supuesto que los desafíos al consenso económico reinante se habían estado intensificando desde hace tiempo.

“Vimos antes de que empezara la pandemia que los países más ricos se sentían frustrados por el comercio internacional, creyendo -correctamente o no- que de alguna manera esto les perjudicaba a ellos, a sus empleos y a sus niveles de vida”, dijo Betsey Stevenson, miembro del Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Barack Obama.

El colapso financiero de 2008 por poco acaba con el sistema financiero global. En 2016, el Reino Unido se separó de la Unión Europea. En 2017, los aranceles que el presidente Donald Trump le impuso a China detonaron una miniguerra comercial.

Sin embargo, a partir de la pandemia, una serie ininterrumpida de crisis expuso con claridad impactante vulnerabilidades que no podían ignorarse más.

Como concluyó la firma de consultoría, EY, en su Análisis Geoestratégico 2023, las tendencias detrás del alejamiento de la globalización siempre creciente “se vieron aceleradas por la pandemia de Covid-19, y luego fueron aún más reforzadas por la guerra en Ucrania”.



ERA EL ‘FIN DE LA HISTORIA’

La sensación de malestar que se percibe en la actualidad contrasta de forma evidente con el excitante triunfalismo que se vivió tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Ese fue un periodo en el que un teórico podía declarar que la caída del comunismo marcaba “el fin de la historia”, que las ideas democráticas liberales no solo vencían rivales, sino que representaban “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”.

Las teorías económicas relacionadas sobre el auge inevitable del capitalismo de libre mercado en todo el mundo adquirieron un brillo similar de invencibilidad e inevitabilidad. Los mercados abiertos, el gobierno no intervencionista y la búsqueda implacable de eficiencia ofrecerían la mejor ruta a la prosperidad.

Se creía que un nuevo mundo donde los bienes, el dinero y la información se entrelazaban, en esencia, arrasaría con el antiguo orden de conflictos como el de la Guerra Fría y regímenes antidemocráticos.

Había motivos para ser optimistas. En los años 1990, la inflación tendía a la baja, mientras que el empleo, los salarios y la productividad tendían al alza. El comercio global casi se duplicó. Las inversiones en países en desarrollo se dispararon. El mercado bursátil subía como la espuma.

En 1995, se fundó la Organización Mundial del Comercio para hacer cumplir las normas. La entrada de China, seis años después, se consideró transformadora. Encima, el concepto de vincular un mercado inmenso con 142 países sería un punto de atracción irresistible para el gigante asiático hacia la democracia.

China, junto con Corea del Sur, Malasia y otras naciones, convirtieron a agricultores en penurias en trabajadores productivos de fábricas urbanas. Los muebles, juguetes y aparatos electrónicos que vendían en todo el mundo generaron un crecimiento tremendo.

Este plan de acción económica preferido ayudó a producir enorme riqueza, sacó a cientos de millones de personas de la pobreza y propició avances tecnológicos fantásticos.

No obstante, también hubo fracasos rotundos. La globalización aceleró el cambio climático y profundizó las desigualdades.

En Estados Unidos y otras economías avanzadas, muchos empleos industriales se exportaron a países con salarios más bajos, lo que eliminó un trampolín hacia la clase media.

Los responsables políticos siempre supieron que habría ganadores y perdedores. Aun así, se dejó que el mercado decidiera cómo desplegar la mano de obra, la tecnología y el capital en la creencia de que la eficiencia y el crecimiento llegarían automáticamente. Solo después, se pensaba, deberían intervenir los políticos para redistribuir las ganancias o ayudar a los que se quedaban sin trabajo o perspectivas.

Las empresas se lanzaron a una caza internacional de trabajadores por bajos salarios, sin importarles las protecciones laborales, el impacto ambiental ni los derechos democráticos. Encontraron a muchos en lugares como México, Vietnam y China.

Los televisores, las camisetas y los tacos eran más baratos que nunca, pero muchos servicios básicos, como la atención médica, la vivienda y la educación superior, eran cada vez menos asequibles.

El éxodo de trabajos recortó los salarios en territorio nacional y debilitó la capacidad de negociación de los trabajadores, lo cual alentó los sentimientos antinmigrantes y fortaleció a líderes populistas de extrema derecha como Trump en Estados Unidos, Viktor Orbán en Hungría y Marine Le Pen en Francia.

En gigantes industriales avanzados como Estados Unidos, el Reino Unido y varios países europeos, los líderes políticos se mostraron incapaces o poco dispuestos a redistribuir más ampliamente las recompensas y las cargas.

Tampoco fueron capaces de evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente. El transporte de mercancías por todo el mundo aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero. Producir para un mundo de consumidores puso a prueba los recursos naturales, y fomentó la sobrepesca en el sudeste asiático y la deforestación ilegal en Brasil. Y las instalaciones de producción baratas contaminaron países sin normas medioambientales adecuadas.

Resultó que los mercados por sí solos no eran capaces de distribuir automáticamente las ganancias de forma justa ni de estimular a los países en desarrollo para que crecieran o establecieran instituciones democráticas.

Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró en un discurso reciente que una falacia central en la política económica estadounidense había sido asumir “que los mercados siempre asignan el capital de manera productiva y eficiente, sin importar lo que hicieran nuestros competidores, sin importar la magnitud que alcanzaran nuestros desafíos compartidos y sin importar la cantidad de barreras que derribáramos”.

La proliferación de los intercambios económicos entre naciones tampoco consiguió marcar el comienzo de un prometido renacimiento democrático.

La China comunista resultó ser la mayor beneficiaria del sistema económico mundial -y quizás la maestra del juego- sin abrazar los valores democráticos.

“Herramientas capitalistas en manos socialistas”, dijo el líder chino Deng Xiaoping en 1992, cuando su país se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. El asombroso crecimiento de China la transformó en la segunda economía del mundo y en uno de los principales motores del crecimiento mundial. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Pekín mantuvo un férreo control sobre sus materias primas, tierras, capital, energía, crédito y mano de obra, así como sobre los movimientos y la forma de hablar de su población. (Fuente The New York Times)