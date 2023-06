Puesta en valor de la Estación ferroviaria

SAN CRISTÓBAL. - Reproducimos una crónica difundida en el periódico El Departamental.

El momento más emotivo de la tarde fue previo y durante el acto central. Antes de las palabras protocolares, la Unión Ferroviaria, con el Secretario General a nivel nacional Sergio Adrián Sasia y el Secretario de la Seccional Santa Fe Marcelo Andreychuk, agasajaron y homenajearon a los ferroviarios jubilados presentes en el lugar, a quienes se les hizo entrega de un diploma en reconocimiento a su labor en los viejos talleres del ferrocarril. El compañero Dardo Pizarro fue el encargado de dirigirse a los presentes agradeciendo la presencia de cada uno de ellos.

Posteriormente, Marcelo Andreychuk, como Secretario de Seccional, pero además en la función de Concejal y Candidato a Intendente de la ciudad, hizo referencia a la puesta en valor de la Estación, contando que todo surgió desde una charla con Sergio Sasia, pero que después la posta la tomaron jóvenes, personas afines al ferrocarril y al partido Justicialista quienes se sumaron y anotaron para trabajar y dar una mano en esta recuperación, donde hoy podemos ver los frutos e inaugurar la primera etapa.



“Esta será la plaza del progreso y el desarrollo”



Cerrando los discursos, el Secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, dijo estar muy contento de compartir este Día de la Bandera, un buen momento para fortalecer nuestros signos patrios por eso designamos este momento para dar el paso a la inauguración de la 1ra etapa de restauración de nuestra querida Estación San Cristóbal.

Acá hay compromiso desde la Unión Ferroviaria, pero también de jóvenes y no tan jóvenes que se sumaron a esta cruzada de recuperar este emblema de la ciudad, un lugar que le da identidad a San Cristóbal porque el tren y la estación llegaron mucho antes que nuestro querido pueblo, por eso la Estación se cita en el medio de la ciudad y cuando a veces se debate por qué demora el tren y obstruye el paso por unos instantes es porque el pueblo se hizo a la vera del ferrocarril por un lado, pero por el otro y principalmente porque el ferrocarril es símbolo de desarrollo, progreso y trabajo.

Me llena de orgullo y satisfacción haber podido ser el engranaje para el logro de este encuentro de la familia sancristobalense en un lugar trascendental, en una plaza que entendemos será la plaza del progreso, el desarrollo, la producción y el empleo, porque justamente detrás mío está la estación donde todos los días pasan trenes hacia el norte y hacia el sur, que no solamente llevan vagones y locomotoras, eso es imagen de producción, crecimiento y empleo, de miles y miles de argentinos, y eso es lo que representa verdaderamente el ferrocarril, y tenemos que seguir trabajando para que siga creciendo y desarrollándose, como lo venimos solicitando y potenciando desde hace años, con gestión y con el acompañamiento del pueblo.

También aquí en esta Plaza se sitúa el Concejo Deliberante, donde se debaten las políticas, las resoluciones y demás temas, que deben acentuarse si se quiere una ciudad mejor.

También el Taller Reparación de Vagones, que creció sustancialmente estos años, que participamos claramente en ello y fuimos artífices de esos logros y hoy es la principal fuente laboral de la ciudad.

Y también están los exTalleres Ferroviarios, que hemos recuperado para los sancristobalenses desde la Unión Ferroviaria y donde se desarrolla el Proyecto Parque INSES y donde ya incorporamos más de 50 trabajadores entre directos e indirectos y será en un futuro el Principal Parque Industrial, Social, Educativo y Sanitario del norte de Santa Fe. Ya dimos pasos trascendentales y les aseguro que vamos por más.

Y es con la Comunidad, con todas y todos lo que sueñan con una ciudad mejor. Esta Plaza será histórica en poco tiempo.