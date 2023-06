Pullaro: "Tenemos programa y equipos para gobernar la provincia de Santa Fe"

Convincente y convencido, el precandidato a gobernador Maximiliano Pullaro habla rapidísimo de sus propuestas, trata de no caer en críticas hacia sus adversarias en la interna del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", Carolina Losada y Mónica Fein, y cuestiona al gobernador Omar Perotti porque la provincia de Santa Fe retrocedió en todos los indicadores de gestión, desde salud, hasta educación, pero principalmente en materia de seguridad. Destaca su campaña "propositiva", defiende su gestión como ministro de Seguridad de 2015 a 2019 y solo reafirma que siempre vivió y trabajo en Santa Fe, lo que puede interpretarse como un sutil reproche a Losada, quien no tiene residencia en la provincia.

Este viernes visitó Rafaela, Sastre, El Trébol y San Jorge en lo que fue un raid de campaña rumbo a las elecciones primarias del 16 de julio. Sostiene que el 17 de julio, el día después de las PASO, el espacio estará unido más allá del resultado aunque admite que se ve como ganador.

En Cyrano Bar, Pullaro ofreció una conferencia de prensa junto a los precandidatos a concejales Alejandro Saione (por la lista Santa Fe Puede) y Lisandro Mársico (del PDP) y el precandidato a senador provincial, Gonzalo Aira, el actual intendente de San Vicente.

"Venimos muy bien en esta etapa de la campaña, sentimos que tenemos el acompañamiento de los vecinos de toda la Provincia. Trabajamos muchísimo en lo que fue la construcción de un programa de gobierno para la provincia de Santa Fe, considerando a cada una de las microregiones para armar las propuestas en cada área de gestión", expresó Pullaro en el inicio de la rueda de prensa. "Conformamos equipos de gestión que ya empezamos a mostrar, como hace 48 horas, cuando fuimos el único espacio político de la Provincia que llevó especialistas a la reunión convocada en forma tardía por el gobernador Perotti para que todos los precandidatos a gobernador puedan hacer aportes para una política de seguridad pública. Nosotros no fuimos a diagnosticar sino a mostrar un equipo y a decir lo que entendemos es necesario hacer", subrayó.

"Sentimos que lo mejor está por venir", enfatizó con la tranquilidad que le dan las encuestas, que lo ubican al frente de la carrera con Losada y Fein, y al mismo tiempo, que dan a Unidos para Cambiar Santa Fe con amplia ventaja sobre el peronismo de Juntos Avancemos. "La Provincia de Santa Fe necesita un gobernador y un gobierno con mucho carácter porque tiene una enorme potencialidad para desarrollarse y para salir adelante. Los problemas que tenemos en la actualidad los vamos a resolver", consideró.

Pullaro señaló que "recorro la Provincia todo el tiempo porque siempre viví acá, porque siempre trabajé acá". Fue su forma de golpear suavemente a Losada, quien vive en Nordelta, en la provincia de Buenos Aires. "En los últimos 18 meses estuve recorriendo todo el espinel productivo de Santa Fe, con productores de trigo, maíz, soja, algodón, caña de azúcar, frutilla, visité industrias desde las más pequeñas hasta las más grandes de todos los sectores, visité asociaciones de comercio. Uno observa un potencial increíble de la Provincia, pero para que se pueda desplegar no solo debe haber un buen gobierno que acompañe con políticas públicas, el crecimiento y el desarrollo, con obras fundamentales", manifestó.

"Necesitamos un Gobierno con carácter que lidere el cambio a nivel nacional para dejar atrás un modelo populista que les saca los recursos del interior productivo de Santa Fe y de todo el país, y los pone a través de punteros y barones, con subsidios y planes sociales, en el Conurbano bonaerense", planteó. "Debemos salir de este modelo populista y poner en marcha otro productivo, que apueste al desarrollo del interior, en especial de Santa Fe, la provincia con más potencia en el campo, la industria y el comercio", dijo.

Y cargó contra Perotti al sostener que "cuando hablo de un gobernador con carácter, me refiero a frenar políticas nacionales, porque carácter le faltó a Perotti cuando el gobierno nacional vino por nosotros y cerró las exportaciones de carne que afectó a nuestros frigoríficos, cuando se aprobó una ley de biodiesel que perjudicó a nuestras empresas del sector y cuando aumentaron las retenciones a la harina y aceite de soja, el gobernador siempre se calló".

"Necesitamos un gobierno que resuelva los problemas de los santafesinos", remarcó Pullaro a la vez que adelantó que "el sector productivo será el eje de nuestra gestión, así como también la seguridad, la educación y salud, donde todos los indicadores han empeorado".

Tras afirmar que tiene "grandes expectativas para que haya un cambio de gobierno en esta ciudad de Rafaela" y dejar en claro que "el justicialismo o kirchnerismo asintomático que hay en esta ciudad está agotado", Pullaro reconoció que "estamos muy bien en los sondeos de opinión, reflejan el resultado de un trabajo que venimos construyendo en la Provincia, por ejemplo a nuestro espacio político lo apoyan más de 300 listas locales". "Mostramos seriedad en la planificación, nuestras propuestas surgieron de una ronda de consultas en el territorio con los distintos actores", precisó.

"A diferencia del resto de los candidatos, que se han centrado en críticas, nosotros nos focalizamos en contarles a los santafesinos qué es lo que vamos a hacer en cada una de las áreas de gobierno para cambiar la Provincia de Santa Fe. Nos hemos preparado, tenemos los equipos para gestionar el cambio. Por eso muchos santafesinos nos eligen en los sondeos, pero queremos ser prudentes y humildes, faltan 25 días de campaña", aclaró.

El día después de las PASO, dijo Pullaro, todos los sectores de Unidos para Cambiar Santa Fe estarán "juntos". "Nos reúne un programa de gobierno que se elaboró durante ocho meses con el aporte de 15 partidos políticos que quieren el cambio y salir de un mal gobierno del rafaelino Omar Perotti, que a nuestro criterio fue el peor gobierno de la historia de la provincia de Santa Fe, empeoró todos los indicadores de cada una de las áreas de gobierno", resaltó.

Con una sonrisa y algo resignado, admitió estar "bajo fuego cruzado, de un lado me disparan desde el gobierno, del otro Losada y del otro Fein, pero de mi lugar no va a escuchar ninguna crítica a quienes integran Unidos para Cambiar Santa Fe". "Tengo muy claro que el adversario es el mal gobierno de Omar Perotti, no mis rivales de la interna. No vamos a ser funcionales al kirchnerismo. El 17 de julio vamos a convocar absolutamente a todos para trabajar y potenciar este proyecto que pretende cambiar la Provincia de Santa Fe", amplió.

Con respecto a la seguridad, Pullaro dijo que "en Rafaela y en la Provincia necesitamos intervenciones policiales y una justicia eficiente". "Los delincuentes tienen que estar presos, para eso necesitamos una plan estratégico, con más policías, mejores investigaciones criminales, y un reordenamiento del sistema de justicia penal, del Ministerio Público de la Acusación. Necesitamos dar debates. tenemos algunos fiscales que tienen 240 detenidos y otros 2 ó 3, hay fiscales que no van a audiencias en la Provincia, hay camaristas que solo realizan una audiencia por mes y otros una audiencia por semana", indicó.

"Necesitamos un sistema de justicia eficiente, la penal y la de las otras áreas, que resuelva los problemas de los santafesinos. En Santa Fe la justicia es sumamente cara e ineficiente. Vamos a hacer las reformas que necesita la Policía y debemos ir a una reforma del sistema judicial, que todos trabajen en función del sueldo que cobran, no puede ser que tengamos funcionarios con sueldos millonarios sin resultados", desafió. Y prometió "auditorías" para medir "cuánto laburan los fiscales, porque algunos que trabajan muchísimos y otros no".

"La reunión de Perotti por seguridad llega tarde. Su gestión acumula récord históricos de homicidio, de robos calificados y de hurtos calificados. Nosotros sabemos muy bien qué hacer en materia de seguridad. Es importante que haya un cambio a nivel nacional, el kirchnerismo nos dejó abandonados, resignó la lucha contra el narcotráfico", expresó.

Después volvió sobre el intendente, Luis Castellano. "El gobierno municipal de Rafaela conmigo era muy machito, se acuerdan las cosas que me decía... Ahora en Rafaela y en el departamento hay menos policías que durante mi gestión en el Ministerio de Seguridad. Ahora hay más violencia y más robos, pero el Intendente no dice nada, no le reclama a su gobernador, está callado la boca", explicó.

-En diciembre puede ser que Usted sea gobernador y Castellano siga como intendente.

-Voy a trabajar junto al que gane, porque no vamos a discriminar a nadie. Pero vamos a venir con nuestro plan de seguridad, y vamos a pedir acompañamiento de la Municipalidad. No puede ser que la Municipalidad que nos criticaba en forma descarnada ahora que las cosas están peor no diga nada, es injusto.

Por otra parte, Pullaro se comprometió, en caso de ser gobernador, a "llevar adelante la reforma de la Constitución Provincial, necesitamos una Carta Magna de avanzada" al tiempo que dejó un anuncio. "Voy a impulsar la ley, pero me voy a excluir de ser candidato a gobernador en el 2027. Es un compromiso que hago por primera vez, aquí de frente a los rafaelinos", consignó.

"Los rafaelinos están a tiempo de cambiar", precisó a modo de gesto para sus socios locales, entre ellos el precandidato a intendente, Cefe Mondino, ausente en la conferencia. "Vamos a terminar todas las obras que empezó el gobernador Perotti en esta ciudad y en esta región", reiteró tal como lo había dicho en una entrevista con LA OPINIÓN.