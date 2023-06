Unión recibe a Independiente

Unión de Santa Fe recibirá desde las 17 (TV: TNT Sports) a Independiente, por la fecha 21 de la Liga Profesional, en un partido que los encuentra a ambos equipos con la necesidad de sumar para salir de las últimas posiciones, con el riesgo que implica el descenso para el último de la tabla anual.



LA FECHA. Miércoles 21/06: Estudiantes 1 - San Lorenzo 1, Central Córdoba 0 - Gimnasia 0. Jueves 22/06: Tigre 2 - Vélez 1, Racing 1 - Barracas Central 1, River 3 - Instituto 1, Godoy Cruz 4 - Boca 0. Viernes 23/06: Huracán 1 vs Newell's 1, Argentinos 3 vs Defensa 1. Sábado 24/06: 17hs Unión vs Independiente, 20hs Lanús vs Talleres. Domingo 25/06: 15.30hs Arsenal vs Platense, 19hs Rosario Central vs Colón, 20.30hs Sarmiento vs Atl. Tucumán. Lunes 26/06: 20hs Belgrano vs Banfield.



PRINCIPALES POSICIONES. River 50, puntos; Talleres 40; San Lorenzo 38; Estudiantes 36; Lanús 34; Central 34; Defensa y Justicia 33.