Sergio Massa y Agustín Rossi, la fórmula de unidad que anunció Unión por la Patria

BUENOS AIRES, 24 (NA). - A poco más de 24 horas de que se cumpla el plazo para presentar las listas de precandidatos, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunieron ayer en el Senado y lograron destrabar las negociaciones que hicieron posible que Unión por la Patria se presente a las PASO con una lista de unidad que estará integrada por el titular del Palacio de Hacienda y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En medio de intensas negociaciones contra reloj, Massa y la vicepresidenta se reunieron dos veces en las últimas 24 horas, siendo la última la que encabezaron desde las 18:00 en el despacho de titular del Senado. Previamente, el tigrense se había reunido con su mesa chica en el Ministerio de Economía.

Si bien había trascendido que el oficialismo negociaba la posibilidad de que el ministro de Economía se presentara como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, minutos antes de las 21:00 se conoció la noticia a través de la cuenta de Twitter del frente electoral.

"Unión por la Patria tiene lista de UNIDAD. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones", anunció el Frente en sus redes sociales, dejando un final poco esperado para el frenético cierre de listas del oficialismo.

El resultado de las negociaciones terminó generando sorpresa en muchos de los dirigentes del oficialismo, quienes a última hora de este viernes no se animaban a dar nada por hecho y resumían las acaloradas negociaciones como parte habitual de cualquier proceso de cierre de listas.

A horas de que se conociera la decisión de ir a la elección con una lista de unidad, desde un sector del kirchnerismo ya advertían que todo podía pasar y explicaban que la demora en oficializar la fórmula presidencial que tenía previsto encabezar el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, estaba vinculada con la "falta de acuerdos internos" y las presiones por una lista de unidad.

"El video ya está grabado y se publica esta tarde", habían afirmado durante la mañana a Noticias Argentinas desde el entorno del ministro del Interior, quien tenía previsto oficializar este viernes al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como su compañero de fórmula.

Sin embargo, con el transcurso del día no se lograron encaminar las negociaciones, encontrando como principal traba la "falta de acuerdos internos" con el massismo y un grupo de gobernadores peronistas que presionaban para arribar a lista de unidad encabezada por Massa.

"La fórmula Wado-Manzur es un hecho", repetían dirigentes de peso dentro del armado kirchnerista, quienes aseguraban que la lista iba a ser oficializada porque ya contaba con la "bendición" de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Lo que parecía un anuncio inminente se comenzó a empantanar luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que el presidente Alberto Fernández le propuso a los gobernadores peronistas que lo visitaron este jueves en la Casa Rosada armar una lista de unidad liderada por el ministro de Economía, Sergio Massa, siempre y cuando pudiera elegir al vicepresidente.

"Por lo que contaron el presidente dijo: 'Bueno, yo les propongo que ustedes propongan a Massa y yo pongo el vicepresidente'", relató Quintela en declaraciones radiales, al contar los detalles de la reunión que mantuvo el jefe de Estado con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Como si la presión de los gobernadores no fuera suficiente, las operaciones comenzaron a escalar cuando circuló el rumor de que Sergio Massa había planteado dudas sobre su continuidad al frente del Ministerio de Economía en caso de no ser elegido como el "candidato único", algo que el massismo salió a negar a través de la filtración de un chat que el tigrense habría enviado a sus colaboradores para ratificar que seguiría al frente del Palacio de Hacienda.

En una jornada que incluyó la visita del ministro del Interior al Congreso, donde De Pedro estuvo con la vicepresidenta en el Senado, el funcionario nacional no recibió la autorización de la ex mandataria para confirmar a su compañero de fórmula, dado que la intención es comunicarlo cuando cuenten con el aval de los sectores más representativos de la coalición.