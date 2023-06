Rodríguez Larreta estará acompañado por Morales

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, presentó al gobernador jujeño, el radical Gerardo Morales, como su compañero de fórmula para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.

"Es una gran alegría, un gran honor, un gran orgullo contarles que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Durante el anuncio, realizado en un salón del barrio porteño de Palermo, el referente del PRO definió al presidente del Comité Nacional de la UCR como "un tipo de acción, de ir al frente, del hacer".

"Esta experiencia, esta capacidad de hacer, de gestión, de acción, además se combina con otras virtudes, que no es fácil encontrarlas en una persona: representa el federalismo, la importancia que tienen las provincias para que tengan el rol que se merecen; como presidente del radicalismo, un partido que está en todo el país y representa las banderas del trabajo, de la gente común, de las ganas de superarse y defender siempre a la democracia y a las instituciones; y también es un tipo que se la banca, un tipo valiente, no le tiembla el pulso para defender sus convicciones, los derechos de los jujeños", agregó.

Por su parte, el norteño destacó que el jefe de Gobierno porteño "también es un hombre de gestión, que toma decisiones todos los días".

"Un gusto poder lograr esta confluencia del PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, el peronismo republicano y muchos sectores de Juntos por el Cambio que mayoritariamente creen que necesitamos recuperar el diálogo, restablecer el orden democrático en la vida cotidiana, construir soluciones y apostar a recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y recuperar a la gran clase media argentina. Ese es el camino que vamos a transitar", subrayó Morales.