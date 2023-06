Las lluvias no alcanzaron para mejorar condiciones

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Las lluvias recargaron adecuadamente casi la mitad este de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que constituyen la denominada "zona núcleo", pero en el centro-oeste no alcanzaron para revertir la condición de sequía y escasez hídrica.

Así lo señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que frente a este panorama evaluó qué pasará con el 25% del trigo que falta sembrar a la espera de lluvias.

En ese sentido, anticipó que este sábado habrá probabilidades de precipitaciones en el centro y este de aquella zona, mientras que para el martes 27 se esperan lluvias y chaparrones aislados.

Según la entidad rosarina "había mucha expectativa puesta en lo que ocurriese de marzo a junio con las lluvias, ya que eran el puntapié para el inicio de la nueva campaña. Contrariamente a lo esperado, las reservas de agua del suelo en el 60% de la región distan mucho de estar en condiciones adecuadas".

"Era necesario que los milímetros acumulados alcancen la media o incluso la superen para poder desterrar los tres años consecutivos de Niña y la sequía que había quedado enquistada sobre los suelos regionales. Sin embargo las lluvias recargaron adecuadamente casi la mitad este de la región núcleo. En un 35% del área, los acumulados oscilaron entre los 150 a 280 milímetros, y solo en un 5% superaron las medias estacionales con más de 280 milímetros", añadió.

Sin embargo, advirtió que la contracara es la otra mitad de la región, en el centro-oeste regional, donde las lluvias otoñales "decepcionaron y no alcanzaron para revertir la condición de sequía y escasez hídrica que aún perdura".

En los sectores más comprometidos todavía se requieren unos 80 milímetros en los próximos 15 días, para alcanzar el estado óptimo de las reservas, añadió.

La Bolsa rosarina recordó que hace un año, el escenario hídrico era aún más crítico, mientras que ahora el foco está puesto en el 25% del área triguera que resta por implantar -de las 1,1 millón de hectáreas proyectadas- y que ya requieren de nuevas lluvias para continuar.

"Habrá que esperar que avanzando en el invierno y con un Niño que irá fortaleciéndose, las precipitaciones comiencen a mostrar un comportamiento un poco más generoso para las siembras, en particular, del oeste", concluyó la entidad con sede en Rosario.