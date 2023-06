Unión juega en Villa Ramallo

Unión de Sunchales intentará volver al triunfo este sábado cuando enfrente a Defensores de Villa Ramallo, como visitante, en uno de los partidos de la 17ª fecha de la Zona 3 del Federal A. El encuentro se jugará en el estadio Salomón Boeseldín desde las 15.30, con arbitraje de José Sandoval (Concordia).

El Bicho Verde viene de empatar como local ante Sportivo Belgrano de San Francisco, y anteriormente había caído en Pergamino. Defensores perdió su último partido ante Douglas.

El equipo local está penúltimo con 14 puntos, mientras que Unión ocupa el quinto puesto del grupo con 18.

Los demás encuentros: a las 14.30 DEPRO vs. Douglas Haig (Brian Ferreyra) y El Linqueño vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Marcelo Sanz). A las 15.30 Sportivo Las Parejas vs. Independiente de Chivilcoy (César Ceballo). Libre: Sp. Belgrano.