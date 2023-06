El León va por un nuevo rugido de local

En uno de los encuentros correspondientes a la 17ª fecha del torneo Federal A, 9 de Julio recibirá este sábado a Boca Unidos de Corrientes. El encuentro, a disputarse en el estadio Germán Soltermam desde las 15, tendrá el arbitraje del sanjuanino Pablo Nuñez,

El León viene de lograr un buen empate como visitante en Salta frente a Juventud Antoniana, con el plus anímico de haberlo logrado sobre la hora, punto que le permitió equiparar a Central Norte y Crucero del Norte al cabo de la jornada en el último puesto.

Tomando como referencia que en la segunda rueda ganó los tres partidos que disputó ante su público, frente a Central Norte, San Martín de Formosa y Crucero del Norte, intentará cerrar la serie de presentaciones de esta rueda de local obteniendo nuevamente los tres puntos. De conseguirlo, le permitiría viajar con buenas expectativas a Formosa para el duelo de entresemana con Sol de América, pensando en cerrar esta segunda ronda de partidos -de las cuatro que tiene el campeonato- quizás fuera de la zona de descenso. Pero, además, un triunfo hoy lo pondría a un solo punto de Boca Unidos, lo que no solamente le significaría integrar otro conjunto a la lucha de abajo, sino también pensar en que mientras suma para escaparle al descenso, posiblemente pueda mirar de reojo el cuarto puesto de cara a la clasificación en la Zona 4.



DOS CAMBIOS

Esta semana Maximiliano Barbero dispuso trabajar preferentemente en lo táctico y no exigir tanto a sus jugadores en entrenamientos futbolísticos. En esto pesa la parte física en virtud de los viajes, como el que pasó y el que vendrá tras este encuentro.

Además, cabe acotar que por lesiones estaban fuera del equipo algunas piezas importantes, como los volantes Wilson Ruiz Díaz y Maximiliano Aguilar, aunque en esta ocasión retornan entre los convocados para ocupar un lugar en el banco de suplentes. Habrá una variante táctica confirmada con el ingreso de Leandro Larrea -que en el segundo partido tras su regreso ya convirtió- por Agustín Costamagna, mientras que en el ataque podría meterse Mateo Gutiérrez por Maximiliano Ibáñez.

Por el lado de Boca Unidos, su entrenador Raúl Estévez entre suspensiones y lesiones no podrá contar con Mariano Del Col, Walter Juárez y Ángel Piz, los cuales serían reemplazados por Jonathan Gómez, Octavio Moscarelli y Saúl Abecasis, respectivamente.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Pablo Nuñez. Asistentes: Gabriel González y Ariel Bono. Cuarto árbitro: Santiago Schmoll.

Horario: 15.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Alex Salcedo, Agustín López y Brian Peralta; Mateo Gutiérrez o Maximiliano Ibáñez y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.

Boca Unidos: Lucas De León; Joaquín Livera, Octavio Moscarelli, Raúl Albornoz, Federico Pérez; Tobías Coppo, Saúl Abecasis, Jonathan Gómez; Antonio Medina, Calos Salom y Gabriel Morales.D.T.: Raúl Estévez.



GANÓ EL PUNTERO

Gimnasia y Tiro de Salta superó ayer en el inicio de la fecha a San Martín de Formosa, como visitante, por 1 a 0. El único gol fue convertido por Walter Busse, a los 37 minutos del segundo tiempo. Al cierre de nuestra edición jugaban en Salta el clásico Central Norte y Juventud Antoniana.

Este sábado también jugarán, desde las 16.30, Sarmiento de Resistencia vs. Crucero del Norte, con arbitraje de Francisco Acosta. Queda libre: Sol de América.