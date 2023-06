Sábado de Varieté en "La Estación"

Este sábado 24 de junio a partir de las 21:00 habrá una noche de Varieté en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”.

La propuesta incluirá las actuaciones de los artistas locales Manuel Zimmermann, Esequiel Caluva, Rodrigo Cardelino y Cin Alberto y Maxi Vega. Además, actuará la comediante rosarina Adriana Jaworski.

Cabe recordar que esta propuesta humorística que está destinada a público adulto, contará con entrada libre y gratuita, habrá servicio de food trucks y los asientos serán distribuidos por orden de llegada. No se suspende por mal clima.



SOBRE ADRIANA JAWORSKI

Actriz y comediante de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Desde el año 2013 en que comenzó con el stand up como integrante del grupo Falando du Dorapa de Rosario, ha presentando distintos monólogos en los que trata temáticas referidas a cuestiones de género y diversidad sexual. En sus trabajos, escritos y dirigidos por ella misma, muestra, siempre desde el lado del humor y la ironía, situaciones de la vida cotidiana donde se abordan temas tales como visibilidad, estereotipos, violencia, acceso a la salud, entre otros. A partir del tratamiento y la visibilización de estas problemáticas de interés para el colectivo LGBTI comenzó su actividad como docente de stand up en distintas instituciones utilizando el humor como una herramienta de autoconocimiento y comunicación.