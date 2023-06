Eduardo Maradona: "Les ofrecemos a los santafesinos la oportunidad de cambiar"

Tal como se supo hace unas semanas, la alianza de Juntos por el Cambio llegó a su fin y el espacio de “Lilita” Carrió quedó afuera. Por este motivo, la Coalición Cívica (CC) finalmente participará de la elección santafesina con dos postulaciones confirmadas: el empresario rosarino, Eduardo Maradona, será el candidato a gobernador; por su parte, Lucila Lehmann encabezará la nómina de diputados provinciales.

Quizás la pregunta que más ronda en la cabeza de los lectores ahora es ¿quién es el empresario rosarino? Aunque poco se sabía de él antes de la candidatura, ahora está en boca de todos. Eduardo es dueño de la empresa Sanitarios Gaspel y fue presidente del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), una entidad que agrupa a compañías de todo el país. Fundó Gaspel en 1985 en Rosario y se dedica a la comercialización de materiales de construcción, revestimientos, sanitarios y calefacción, tanto para minoristas como para grandes obras.

En cambio, Lucila es conocida por su amplia trayectoria en la política; además, vive actualmente en Santa Fe y es tataranieta de Guillermo Lehmann, fundador de varias localidades importantes, entre las que se destaca Rafaela.

En pleno momento de campaña activa, este viernes visitaron ambos la Redacción de LA OPINIÓN para detallar su propuesta y reflexionar sobre las problemáticas actuales de la provincia. Estuvieron acompañados por Gonzalo Mondino, precandidato a Senador Titular; la segunda precandidata a Concejal de Rafaela, Nora Inés Querini y el tercer precandidato a Concejal, Alejandro Esteban Matorra.

Demostrando una fuerte convicción, las primeras palabras de Eduardo fueron las siguientes: "Creo que les ofrecemos a los santafesinos la oportunidad histórica de cambiar, de que cambiemos todos para que realmente esta provincia vuelva a ser la Santa Fe invencible que fue y no la invisible que es hace décadas".

Uno de sus enfoques principales son las pymes y, desde ese lugar, su plan de desarrollo comienza con achicar 13 ministerios y pasar a tener solo 8. "El 20% que nos ahorramos hay que trabajarlo, por ejemplo, para bajar medio punto de ingresos brutos para todas las pymes que realmente lo necesitan; eso impacta directamente en la rentabilidad. Podemos bajar sellos, bajar estampillados, bajar patentes que es lo que necesita la gente y lo que realmente está padeciendo el pueblo santafesino y la Argentina, a través de una carga impositiva de impuestos impresionante y que hoy no le rinde a nadie". Y agregó: "Nosotros estamos en condiciones de hacerlo, por eso le ofrecemos esto a los santafesinos".

Otra de las cuestiones principales que planteó fue el empleo: "Vamos a generar empleo y mayor producción y, a través de este movimiento bajaremos sobre todo las cargas impositivas que son muy importantes; en nuestro plan tenemos, por ejemplo, un aporte de un 51% y la idea es bajarlo al 25%. En esta planificación venimos trabajando hace 3 años y creemos que todo esto se puede hacer en tiempo récord, no hace falta esperar más".

Por otra parte, los jubilados también están en su agenda: "Hay que mejorar el sueldo de nuestros jubilados. Es vergonzoso que no puedan vivir una semana con lo que cobran; si no tienen alguien de la familia que los sostenga, lo pasan muy mal. Las únicas que entendieron que Argentina tiene salida y que esta es a través de las pymes, fueron Lilita Carrió y Lucila Lehmann".



LA INSEGURIDAD, UNA VERDADERA DISTOPÍA

Uno de los temas más importantes a tratar por todos los candidatos hoy es la inseguridad. ¿Qué hacer contra la violencia y el narcotráfico? A eso, Eduardo respondió: "Estamos trabajando con un gran equipo para llevarlo a cabo lo más rápido posible. Como primera medida, empezar por la justicia que está desmembrada, desarticulada; entonces cuando un fiscal tiene que investigar algo se le hace muy difícil, porque hay diferentes organismos que tienen que pedir a cada organismo, una investigación y no se sabe quién responde ni quiénes le pagan, entonces lo informan en el tiempo que quieren. Una de las estadísticas que hay de todas las investigaciones que hacen los fiscales, estima que el 1, 2% sale a la luz y lo pueden investigar con profundidad. Después, el resto queda todo en el tiempo. Otro de los temas es trabajar con la policía; dentro de la policía que hay, hacer una policía nueva con ficha limpia, que es lo que necesita hoy la provincia, con mayor sueldo, mayor tecnología, y eso se puede hacer también sin ningún tipo de problema. Es una decisión política".



EL QUIEBRE

En el caso del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, se enfrentarán Carolina Losada y Federico Angelini contra Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia y Mónica Fein y Eugenio Fernández. Al no estar la Coalición Cívica, el sello de Juntos por el Cambio estará ausente en las elecciones de la provincia.

Al respecto, Lucila Lehmann, candidata a diputada provincial, sostuvo tajante: "Todo esto surge con ese hartazgo que hay de la sociedad con una política que no da respuestas, con ese hartazgo de una política donde se ve que son siempre los mismos, que hace años que están ocupando puestos públicos y que no dan ningún tipo de solución. Hablo del oficialismo, pero también hablo de esta especie de oposición. Nosotros decidimos no integrar el Frente de Frentes como espacio político; era imposible compartir un espacio que diera solución a los problemas con los mismos que nos generaron los problemas".

"En los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe, 12 años gobernó el socialismo, 12 años en los cuales el narcotráfico penetró, se desarrolló, se incentivó en cada lugar de la provincia de Santa Fe y tienen que hacerse cargo de eso", insistió.

Con solidez, expresó: "Unidos para cambiar Santa Fe es una estafa electoral, una estafa piramidal, porque todos los que están ahí adentro saben que no van a dar las soluciones que tienen que dar. Hay que limpiar la política de Santa Fe. El Senado, principalmente de la provincia de Santa Fe, es cómplice de gran parte de lo que nos pasa, porque tiene senadores que tienen fueros especiales. Yo les pregunto a Losada y a Pullaro, ¿cómo van a hacer para combatir el narcotráfico si en sus filas tienen senadores que lo encubren?", preguntó de manera inquisitiva.

Para Lehmann, hay una solución: "Primero, nuestros candidatos a senadores van a hacer un acuerdo frente a un escribano público a los 'no privilegios'".

Además, destacó la presencia de profesionales de distintos ámbitos que prometen nutrir, desde su sabiduría, a la propuesta: "Estamos acá para poner el cuerpo por Santa Fe, sin complicidades, sin compromisos, y para poner en marcha la matriz productiva de desarrollo que tenemos".

Lucila, como se mencionó anteriormente, siente un aprecio especial por Rafaela: "Esta ciudad ha significado ser un polo de producción, de innovación, de desarrollo, de exportación tan importante para Santa Fe; ese es el ADN de los santafesinos y de los rafaelinos, y eso es lo que queremos que pase a ser noticia en los medios nacionales y provinciales".

En breves palabras, recordó también a su tatarabuelo: "En honor a mi tatarabuelo, que fue alguien que traía gente de a montones para fundar Rafaela con gente de trabajo... Esto lo hicieron hace más de 100 años donde no había caminos, donde no había aviones, no había internet; metiendo las manos en la tierra, esos rafaelinos y esos italianos lograron que Argentina sea potencia en el mundo en aquel momento. ¿Qué nos pasó desde aquel momento hasta ahora para que estemos como estamos?Creo que el problema es la política, que es lo que hay que cambiar y renovar para volver a ser 'La perla del oeste' y el gran polo productivo agroindustrial y de exportación que ha significado Rafaela para toda la provincia y para todo el país".



Durante el encuentro, Gonzalo Mondino, candidato a senador departamental, sostuvo: "Tengo la suerte de acompañar a Eduardo y a Lucila. El departamento Castellanos tiene que exponenciar su producción; la producción primaria, la producción del agro. También acompañar a las pymes en la gestión de créditos del estado para que puedan producir. Otra vez, los fondos están, pero mal repartidos".

Cabe destacar que “Lilita” Carrió será candidata a Presidenta de la Nación. Confirmó, finalmente, que hoy presentará a quién la acompañará en la fórmula.