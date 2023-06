CRAR defiende la punta en Fisherton

El Círculo Rafaelino de Rugby visitará este sábado a Los Caranchos de Rosario por la 15ª fecha del torneo de segunda división del Torneo Regional del Litoral. El partido principal se iniciará en Fisherton a las 16 y será dirigido por Lucas Palacios. El encuentro de pre-reserva, desde las 12.30, lo arbitrará Maximiliano Comini y el de reserva, a las 14.15, Matías Mafei.

El equipo rafaelino se encuentra en el primer puesto del torneo y viene de vencer a Alma Juniors como local, en tanto que Los Caranchos marcha tercero, tras quedar libre en la fecha pasada.

Para este partido el Head Coach Alejandro Chiavón dispuso el siguiente 15 inicial: Jonatan Viotti, Martín Barberis y Jorge Requelme; Manuel Mandrille y Juan Cruz Karlen; Pedro Ambort, Gastón Kerstens y Facundo Aimo (c); Agustín Cesano y Pablo Villar; Esteban Appo, Santiago Albrecht, Tobías Cavallo, Ricardo Brown; Jerónimo Ribero.

Los demás partidos de la jornada serán: Provincial vs. Tilcara (Emiliano Coll); Logaritmo vs. Universitario (Carlos Perrone) y Alma Juniors vs. Jockey de Venado Tuerto (Javier Villalba). Libre: La Salle.

Posiciones: CRAR 54 puntos; Jockey VT 53; Los Caranchos 44; Alma Juniors 40; Tilcara 33; La Salle 31; Logaritmo 13; Provincial 9; Universitario SF 4.



JUVENILES CON ESTUDIANTES

Este sábado se jugará la última fecha de la primera fase del torneo Dos Orillas de juveniles que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana. En esta oportunidad, CRAR estará recibiendo a Estudiantes de Paraná.

Los primeros partidos de la jornada serán a las 10.30 en M15 (Andrés Soricio) y M16 (Oscar Barufatto); mientras que a las 12 jugarán en M17 en el duelo de punteros (Mateo Ciaccio el árbitro) y en M19 (Joaquín Zapata).