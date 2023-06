Seguros agropecuarios

Si hay un sector de la economía en el que se evidencia en toda su rigurosidad el impacto del cambio climático, ese es el agropecuario. Como actividad a cielo abierto, contar con un seguro es fundamental para dar protección a los productores agropecuarios y garantizar tanto la estabilidad de sus empresas como la continuidad del negocio.

La campaña 22-23, en particular, se caracterizó por la confluencia de eventos climáticos adversos que se registraron con una magnitud y severidad pocas veces vista en la Argentina, desde las heladas de octubre y noviembre, que afectaron todo el país y generaron daños muy importantes en los cultivos de invierno (trigo y cebada), y la sequía extrema e histórica que ha sufrido gran parte del territorio nacional. Por si fuera poco, el 2023 comenzó con una helada atípica en febrero, luego de la ola de calor que caracterizó a los últimos meses de 2022 y primeras semanas del año en curso.

En este contexto, Sancor Seguros acompañó a los productores agropecuarios afectados por estos eventos no solo a través de productos y servicios específicos, sino también con indemnizaciones en concepto de siniestro que superan los 18 mil millones de pesos (lo que representa más de 1.000.000 de hectáreas indemnizadas), brindando así una respuesta vital para uno de los grandes motores de la economía argentina.

En materia de coberturas, la firma de origen santafesino ofreció sus tradicionales packs de pre-campaña con adicionales muy valorados: el de Merma de Rendimiento frente a eventos como granizo y/o heladas o sequía, que eximió al productor agropecuario de pagar la póliza contratada; y Merma Plus, novedad absoluta de la campaña 22-23, destinado a brindar resguardo frente a sequía o inundación (único en el mercado por la facilidad de contratación y por su alcance). Más de 100.000 hectáreas se vieron acompañadas de alguna manera por estos dos productos.

A ello se suman alternativas como Multirriesgo Agrícola, destinado a cubrir prácticamente todos los eventos climáticos a los que está expuesto el productor agropecuario; Seguros Paramétricos, que brinda protección frente a sequía, siendo Sancor Seguros la única compañía que está comercializando este tipo de producto; Seguros Ganaderos para producciones porcinas, engordes a corral, cría, tambo y para aquellas cabañas que poseen toros y vaquillonas de alto valor, cubriendo no solo la vida de estos animales sino también las capacidades reproductivas que poseen.

Como complemento, la firma ofreció financiación a través de Banco del Sol, su banco digital, otorgando así a los clientes la posibilidad de pesificar las pólizas de seguros y pagarlas al finalizar la vigencia de la póliza, con los beneficios que ello conlleva en un contexto de inflación y devaluación constante. De esta manera, en caso de recibir una indemnización, se hace con la moneda que eligió el cliente, ya sea dólares o quintales.

De esta manera, Sancor Seguros no solo se consolidó como líder del mercado en hectáreas aseguradas (superando las 5.000.000), sino que una vez más demostró su calidad de aliado indispensable para el sector agropecuario, brindando una amplia gama de coberturas diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades y desafíos de los productores agropecuarios.

Al respecto, el Gerente de Seguros Agropecuarios, Gustavo Mina, comentó: “A lo largo de los años, en Sancor Seguros hemos forjado una sólida reputación en Agro, basada en la confianza, la experiencia en el sector, la innovación y el cumplimiento de nuestros compromisos, ya sean comerciales o de pagos de siniestros, ya que comprendemos los desafíos a los que se enfrentan los productores agropecuarios y reconocemos la importancia de proporcionarles las respuestas que necesitan en cada rincón del país”.