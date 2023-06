La madre de Cecilia reconoció que objetos encontrados son de su hija

BUENOS AIRES, 24. - La familia de Cecilia Strzyzowski se presentó ayer para reconocer los objetos secuestrados hasta el momento en la causa y pudo reconocer el anillo de compromiso de la joven y otros objetos personales.

En el Instituto Médico de Ciencias Forenses de Resistencia, la madre de la joven desaparecida y su tía abuela fueron las encargadas de presentarse para reconocer si los elementos encontrados incluyendo una valija con ruedas negras, bijouterie, un dije en forma de cruz, el anillo y la ropa pertenecen a la joven de 28 años.

Según informaron fuentes de la investigación, el reconocimiento arrancó a las 10 de este viernes y participaron todas las partes del caso.

Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que la tía abuela de Cecilia, Mercedes Valois, pudo identificar el anillo y otros elementos de la joven desaparecida.

Lo que primero se encontró fue una valija rosa quemada en el barrio de Emerenciano Sena, y cuando los expertos la abrieron encontraron varios objetos que estarían relacionados a la causa como por ejemplo ropa y un anillo de compromiso.

Días después, tras la declaración de Gustavo Obregón, uno de los imputados de la causa, se halló una bolsa con huesos y un dije con una cruz.

Esto último es de suma importancia ya que a simple vista sería el mismo que Cecilia usaba todos los días (como se observa en la fotografía).

"Con las fotos que están en internet, ya prácticamente identifiqué. Ya estoy preparada. Ya me golpeó bastante el tema de la exposición de los objetos, enterarme así por la tele", dijo Gloria ante la prensa.

En las últimas horas se confirmó que la sangre encontrada en la casa de la familia Sena no es de humano.

Ahora, falta esperar los resultados de las pericias en los celulares de la familia Sena y según los fiscales, la próxima semana se pedirá la prisión preventiva para todos los detenidos.

También se esperan los resultados de los análisis de los fragmentos de huesos encontrados en el río Tragadero, para saber primero si pertenecen a humanos y luego si son o no de Cecilia.



ABOGADO DE LOS SENA DIJO

QUE NO LOS VA A DEFENDER

El abogado que representa a Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la causa por el presunto femicidio de Cecilia dijo ayer que no los va a defender si son juzgados por un jurado popular.

"Es de estado público y notorio mi opinión sobre lo que es el juicio por jurados y estoy totalmente en contra de ese sistema de enjuiciamiento. Ya he renunciado a defensas y no he aceptado defensas para no defender por el juicio por jurados", sostuvo el letrado Juan Carlos Saife.

Además, dijo: "No es solo en esta causa, yo no defiendo ante 12 personas que no tienen el más mínimo conocimiento de Derecho porque yo soy un abogado estrictamente técnico, entonces no soy para este tipo de enjuiciamiento".

En diálogo con Diario Chaco, Saife señaló que él no puede dar "la mejor defensa" y añadió: "No puedo ir a argumentar técnicamente ante personas que no saben derecho porque yo estudié durante 40 años. Cantidad de libros que tengo, tomos y tomos sobre cómo se debe valorar la prueba, ¿de qué me sirve si la valoran por la íntima convicción de los jurados?".

Saife contó que ya le notificó su decisión a Emerenciano Sena y que pronto lo va a hacer con Acuña, pero dijo que desconoce si ambos van a sumar a otro abogado a la defensa.

El jueves, en conferencia de prensa, el Equipo Fiscal Especial que tiene a cargo la investigación anticipó que la causa va a ser elevada en el menor tiempo posible a un juicio por jurado. (Con información de NA y La Nación).