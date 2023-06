Atlético de Rafaela venció a Vila con el tiro del final

Anoche tuvo continuidad la tercera fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de dos adelantos.

En el predio Tito Bartomioli, en el Autódromo Ciudad de Rafaela, Atlético de Rafaela superó 2-1 a Argentino de Vila, en tiempo de adición. El encuentro lo comenzó ganando la ‘Crema’ con el gol de Agustín Alfano, a los 15m PT, de penal; en el complemento, a los 40m, Cavallo volvió a igualar el marcador. Sobre los 48 apareció Agustín Luna para darle el triunfo al equipo que dirige Juan Sabia. En Reserva fue triunfo de Atlético por 4 a 0.

En el otro juego, disputado en Sunchales, Unión y el Deportivo Josefina igualaron 0 a 0. En Reserva también fue empate, 1 a 1.



Viernes 23/06: 22.00hs Deportivo Ramona vs Argentino de Humberto (Rodrigo Pérez).



Domingo 25/06: 13.30hs Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Aldao; 15.30hs Brown de San Vicente vs Ben Hur, Deportivo Tacural vs Peñarol, Florida de Clucellas vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES: 9 de Julio 7, puntos; Libertad 7; Sportivo Norte 6; Peñarol 6; Dep. Josefina 5; Ben Hur 4; Arg. Quilmes 4; Ferro 4; Atlético de Rafaela 4; Unión 4; Tacural 3; Florida 3; Dep. Ramona 1; Brown 0; Atlético María Juana 0, Deportivo Aldao 0; Argentino de Vila 0; Argentino de Humberto 0.