River sigue firme en el camino hacia el título

BUENOS AIRES, 23 (NA). - River venció ayer por 3 a 1 a Instituto en el estadio Monumental, pese a comenzar perdiendo a segundos de empezar el partido, en un encuentro correspondiente a la vigésimo primera fecha del torneo de la Liga Profesional, en el que el elenco de Núñez se ubica como único puntero con una amplia ventaja.

El elenco cordobés, que se quedó con diez futbolistas al inicio del complemento, pasó al frente al minuto de juego con un gol de Santiago Rodríguez, pero Nicolás De La Cruz, Ignacio "Nacho" Fernández y Lucas Beltrán, con un desvío en el camino, convirtieron para el "Millonario" y le permitieron sumar de a tres al líder del certamen.

"La Gloria" terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Leonel Mosevich, al minuto del segundo tiempo.

River suma 40 puntos y le sacó 10 de ventaja a Talleres de Córdoba, que se enfrenta el sábado con Lanús, y 12 a San Lorenzo luego del empate del conjunto de Boedo con Estudiantes de La Plata por 1 a 1.

Instituto, por su parte, acumula 22 unidades en lo que va de la competencia, al tiempo que el técnico Diego Dabove sumó un empate y una caída en los dos partidos en el banco de la "Gloria".



LA FECHA. Miércoles 21/06: Estudiantes 1 - San Lorenzo 1, Central Córdoba 0 - Gimnasia 0. Jueves 22/06: Tigre 2 - Vélez 1, Racing 1 - Barracas Central 1, River 3 - Instituto 1, Godoy Cruz 4 - Boca 0. Viernes 23/06: 19hs Huracán vs Newell's, 21.30hs Argentinos vs Defensa. Sábado 24/06: 17hs Unión vs Independiente, 20hs Lanús vs Talleres. Domingo 25/06: 15.30hs Arsenal vs Platense, 19hs Rosario Central vs Colón, 20.30hs Sarmiento vs Atl. Tucumán. Lunes 26/06: 20hs Belgrano vs Banfield.