Atlético de Rafaela: Medrán comenzó a perfilar un equipo para recibir a Atlanta

Ezequiel Medrán ya empezó a diagramar el armado del equipo de Atlético de Rafaela para recibir el domingo, a las 19.10 hs., a Atlanta en el Monumental de barrio Alberdi, por la fecha 19 de la zona B de la Primera Nacional.



El entrenador de la Crema planea hacer por lo menos una modificaciones en relación al once inicial que viene de igualar sin goles ante Tristán Suárez en el reinicio de la segunda rueda de la temporada 2023.



Es un hecho que Nicolás Laméndola reaparecerá tras cumplir con la fecha de suspensión y el que saldría del equipo sería Ayrton Portillo. Mientras que Matías Valdivia podría ir por primera vez en la temporada desde el inicio, saliendo Gino Albertengo.



Por otro lado, se deberá aguardar lo que suceda con Marcos Peano. El arquero albiceleste sufrió un golpe en uno de sus dedos de la mano izquierda en el entrenamiento del miércoles y ayer no formó parte del entrenamiento futbolístico. En principios, estará en condiciones de atajar el domingo.



De este modo, en la práctica llevada a cabo ayer en el predio Tito Bartomioli Medrán paró el siguiente equipo: Nahuel Pezzini; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler.



En relación a los que no estarán a disposición de Medrán: Facundo Soloa se sigue recuperando de un desgarro y Manuel Ignacio Lago sufrió la misma lesión el pasado sábado y estará a fuera por los próximos compromisos. El paraguayo Thobías Arevalo fue expulsado ante el Lechero.



El plantel profesional de la Crema volverá a trabajar en la mañana de hoy y lo hará en el estadio Monumental desde las 10hs.