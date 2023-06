El Concejo aprobó aumento gradual de la Tasa y distinguió a Acordeones Solidarias

La sesión ordinaria del Concejo Municipal tuvo distintos matices ayer al mezclar emociones agradables por el reconocimiento otorgado al grupo Acordeones Solidarias, momentos de consenso en torno al aumento de la Unidad de Cuenta Municipal que se utiliza para definir los montos que pagan los contribuyentes por tasas y derechos municipales y también tensiones a partir del cruce por el presunto crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco -ver pág. 6-.

El proyecto que establecía un nuevo valor de la UCM para el período julio a diciembre fue finalmente aprobado, pero, a pedido de la oposición, el porcentaje será cercano al solicitado por el Ejecutivo e implementado de manera gradual a lo largo del segundo semestre del año. También se aprobaron otros tres proyectos, uno de los cuales destaca la trayectoria del grupo de Acordeones Solidarios de Rafaela, que, con su música y baile, alegra desde hace nueve años el corazón de la gente e imparte sobre todo el valor de la solidaridad.

La sala del sexto piso fue muy concurrida al hacerse presentes todos los integrantes del grupo de Acordeones Solidarios de Rafaela para ser homenajeados por el Concejo a través de un proyecto de declaración propuesto por el bloque Juntos por el Cambio.

Junto a su director musical Darío Imfeld, y la directora de baile Gloria Maier, músicos y bailarines recibieron de los concejales un diploma y una copia de la declaración que destaca y reconoce la trayectoria de este grupo que se inició el 5 de abril de 2014, “siendo en aquel entonces un puñado de músicos que quisieron ofrecer no solo su pasión, sino también su tiempo, sus energías y sus ganas de ayudar, a quienes más lo necesitaran”, lo expresa su considerando.

Casi todos los concejales homenajearon a los presentes con sus palabras, dando comienzo el concejal Leonardo Viotti: “Son personas que merecen ser destacadas por este Cuerpo. Acordeones Solidarios de Rafaela ya tiene más de nueve años de recorrido, y ha construido una imagen que sigue consolidando lo que somos como rafaelinos, personas solidarias. Ustedes son el mayor ejemplo de lo que somos en nuestra región. Es que no solo saben tocar el acordeón, sino que también pasan todo tipo de músicos, y verlos en cada una de las plazas de nuestra ciudad no solo nos despierta orgullo sino alegría. Han sido acogidos por vecinos de distintas localidades y fueron reconocidos por la comuna de Humberto, por el Senado de la provincia, y faltaba serlo por el Concejo municipal de su ciudad. Este grupo participa constantemente de eventos solidarios. Asumieron su rol de una manera solidaria. Quiero invitarlos a que sigan renovando las fuerzas. Suenan bien, y la gente se divierte. Esto es lo que necesitamos, más amor y más solidaridad”.

“Han logrado ser una marca registrada. Que este Concejo los reconozca, es toda la ciudad que lo está haciendo. Quiero destacar el trabajo que hay detrás de cada uno de ustedes y de sus familias. Gracias por representar a Rafaela en la región”, dijo el concejal Juan Senn del Frente Juntos.

Por su parte, el concejal Lisandro Mársico del Frente Progresista dijo: “Dicen que la música es el motor de la alegría, y Acordeones Solidarios la lleva a los vecinos no solo de Rafaela sino de la región. Ponen en la música todo el amor y el talento. Es un honor para nosotros reconocerlos. En una sociedad convulsionada que tiene altos índices de violencia, es gente que lleva un mensaje de amor, que lindo es contar con ustedes”.

La oficialista Valeria Soltermam por su parte expresó: “El valor de esa entrega es difícil de medir, y creo que es recíproco, porque la felicidad que ilumina sus rostros en cada representación es conmovedora. Gracias por la enseñanza que nos dejan con su accionar”. Y Martín Racca de su mismo partido expresó: “Es la ciudad la que hoy está reconociendo su trayectoria. Me quiero detener en la palabra solidario, una palabra con un profundo concepto de altruismo. Estamos hablando de música, de arte, de solidaridad, y de transmitir este espíritu solidario junto a instituciones que trabajan en el altruismo de otra manera. Ojalá que la solidaridad sea un contagio para las próximas generaciones”.

Luego de escuchar la palabra de otros concejales, los integrantes pasaron al frente para recibir su reconocimiento y emocionado, Darío Imfeld expresó refiriéndose al grupo: “El mérito es de ustedes. Gracias por acompañarme, gracias a la gente que organiza siempre, a Mariana Bertolín (locutora y coordinadora del grupo) y a todos. Sin palabras. Quiero agradecer también a Yaco Gustín (periodista y abanderado del grupo), que es el que siempre va a todos los hogares”. Luego Mariana dijo: “Quisimos aprovechar este momento y reconocer de manera especial a Antonio Sequeira, uno de los músicos, que es el que siempre pone en punta el tema de la solidaridad”, y le hicieron entrega de un cuadro recordatorio.

En un clima de alegría, abrazos, y emoción, se concluyó este emotivo momento y se dio lugar a la orden del día con los demás proyectos.



DOS PROYECTOS Y UN

CUARTO INTERMEDIO

También se aprobó con unanimidad el proyecto de minuta de comunicación propuesto por el bloque Juntos por el Cambio, por medio del cual se solicita al Ejecutivo Municipal que proceda a reparar el semáforo peatonal ubicado en la intersección de las calles Av. Mitre y Urquiza. En sus fundamentos se expresa: “El semáforo ubicado en la intersección de las calles Av. Mitre y Urquiza se encuentra fuera de funcionamiento, siendo su deterioro notorio. Conversamos con vecinos del sector y los mismos expresan que desde hace tiempo se encuentra roto, por lo que, reclaman urgente su mantenimiento y puesta en funcionamiento”.

Lo defendió la concejal Sagardoy diciendo: “Todos en algún momento del día somos peatones, y los más vulnerables de la vía pública, por eso es importante brindar seguridad”.

Fue aprobado también el proyecto de ordenanza mediante el cual se acepta y agradece la donación efectuada por Luis Gaggiotti, Germán Gaggiotti, Gabriel Gaggiotti y María Susana Zimmermann, de la donación de una fracción de terreno de su propiedad ubicada en las concesiones 254 de esta ciudad para ser destinada a la prolongación de calle Barcelona (desde calle Las Colonias y 90 metros al este).

Seguía el turno para el proyecto más conflictivo de la mañana, el de Ordenanza Tributaria 2023, y la oposición solicitó un cuarto intermedio para dialogar algunas cuestiones antes de que sea aprobado.



ORDENANZA TRIBUTARIA 2023

Pasados unos veinte minutos aproximadamente, los concejales regresaron a la sala, ocuparon sus lugares, y a pedido de Racca, el secretario Franco Bertolín leyó el proyecto con las modificaciones actuales. Si bien el pedido del Ejecutivo había sido llevar el valor de la UCM a un 48,5% para el período julio-diciembre (aplicado de una sola vez desde el mes próximo), luego de varias instancias de diálogo y discusiones, se acordó que el aumento será escalonado.

Actualmente la UCM está en $9,55. El aumento aprobado será bimestral: en julio se aplicará un 20% llevando la UCM a $11,46; en septiembre se suma un aumento del 11% llevando la UCM a $12,72 y en noviembre se agrega otro 11% llevando la UCM a $14,12. De este modo, el incremento acumulado en el semestre será del 47,8%, tal como anticipó LA OPINIÓN en la edición de ayer.

Al momento de hablar, lo defendió nuevamente el concejal Racca diciendo entre otras cosas: “La inflación también impacta en las cuentas municipales. Pido a mis pares que nos acompañen con lo que se leyó recién. Nos pusimos de acuerdo; no es el 48,51% como el Ejecutivo nos solicita, pero nos parece lógico y entendible que no sea de una el impacto, sino que sea fraccionado”. Luego pidió la palabra el concejal Viotti y dijo: “Agradezco a los pares por las discusiones que tuvimos en estos días para ponernos de acuerdo. Todos entendemos la postura de cada uno; claramente el objetivo tiene que ser cuidar las arcas del Municipio para seguir brindando los servicios, pero también realizar las actualizaciones de la mano de lo que pasa realmente en la calle. A nadie le llega una actualización del sueldo del 48% de un día para otro, por lo cual la actualización de los tributos locales tampoco se debe dar de la misma manera y eso fue lo que acordamos, hacerlo de manera bimestral y acumulativa”.

Con un clima tenso generado por un cruce de palabras entre partidos en relación a la historia inflacionaria de nuestro país, se aprobó el proyecto.