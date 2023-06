El gobierno santafesino anunció que pagará sus deudas por obras públicas hasta marzo

"Walter Agosto fue muy claro sobre cuáles son las posibilidades de pago que tiene la provincia a partir de su situación financiera; no pueden endeudarse más, aunque ha hecho un pedido a la Legislatura". Verónica Eizmendi, titular de la Cámara Argentina de la Construcción -delegación Santa Fe- comentó el resultado de la reunión en la que el ministro de Economía santafesino ofreció saldar parte de la deuda por obra pública.

La Casa Gris pagará $11.400 millones en las próximas tres semanas. Serán $9.400 millones a saldar los días 3 y 10 del mes que viene. El resto se cancelará con cheques de pago diferido, que las constructoras podrán descontar si lo necesitan, pagando en promedio tasas del 100% anual, sumando sobrecostos a los que ya asumen por el atraso.

Además de Agosto y Eizmendi, en el despacho del ministro estuvieron Mariano Schor, titular de la delegación Rosario de la CAC; la secretaria de Coordinación del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Marcela Bassano y el secretario de Hacienda de la provincia, Germán Rollandi.

"La preocupación nuestra es cómo seguimos; lo que están organizando para pagar desde abril. Entonces, quedamos en seguir en contacto y después de estos pagos volver a juntarnos, para ver cómo se solucionaba lo que viene", señaló Eizmendi en diálogo con El Litoral.

La directiva comentó que hay empresas que han cobrado hasta febrero y otras que incluso arrastran acreencias pequeñas desde enero. "No es que estemos todos parejos, todos iguales" en las deudas de la provincia a marzo. "Abril se verá cómo y el objetivo es -con curvas reprogramadas que es lo que se viene trabajando con el Ministerio de Infraestructura- a partir de mayo regularizar el pago de las obras. "Obviamente con una curva mucho más planchada" de la deuda por afrontar por parte de la Casa Gris, "lo que significan pagos menores que la provincia puede afrontar. Pero esa es la idea, es lo que nos comunicaron; la verdad es que no es la situación ideal pero estamos mejor que la semana pasada, que teníamos una incertidumbre total".

Eizmendi admitió ante la consulta que "quedará abierto el reclamo de las empresas sobre los intereses" en el caso de los pagos diferidos más allá de lo que marca la ley. "Realmente es muy difícil, porque los descuentos de certificados que nosotros asumimos cuando hacemos una oferta (mecanismo que usan las empresas para monetizar hasta que les saldan el certificado) son 60 días, que es el pago de ley. Cuando se pasa eso, no tenemos el costo considerado. "Cuando se pasan los pagos como está pasando, cuando se pasan 60 días, empiezan los intereses punitorios, que son mucho más altos por una tasa de hasta 140%". En cuanto a la tasa de descuento de los cheques de pago diferido que eventualmente reciban algunas empresas, es del 90 al 100% en entidades financieras. "Estamos pidiendo que ese costo lo asuma la provincia. Pero eso tenemos que seguir hablándolo con el ministro", concluyó.



LA INFLACIÓN DEL SECTOR ES

DEL 112,5% INTERANUAL A MAYO

Mientras empresas y Estado provincial revisan cómo ponerse al día, el costo de la construcción en la ciudad de Santa Fe se incrementó 7,3% en mayo, según la medición oficial del Indec. Alcanzó así 112,5% interanual, nivel que revela la magnitud del perjuicio que las empresas afrontan con las demoras en los pagos de certificados de obras.

La inflación en la construcción del quinto mes del año "es resultado del alza de 7,5% en el capítulo 'Materiales', de 7,3% en el capítulo 'Mano de obra' y de 5,3% en el capítulo 'Gastos generales'. Lo que no computa el Indec es el nivel general; en ese marco, el costo del metro cuadrado es de $172.673,30.

Es otro dato de referencia. La deuda cuyo pago se acordó entre la provincia y las cámaras de la construcción es a marzo, cuando el metro cuadrado (siempre nivel general) estaba valuado por el Ipec en $150.299,39. La ley indica que los certificados de obras se deben pagar a 60 días; ya hay un descalce del 14,8% en esos 60 días, pero sobre las deudas desde abril hasta aquí se mantiene la incertidumbre.

Para el Ipec, en el capítulo "Materiales", los grupos con los aumentos más relevantes hasta mayo son: cableado instalación eléctrica, 26,0%; Carpintería de aluminio, 14,4%; Cañería p.p. agua fría, 13,3 %; artefactos de gas, 13,3%; granitos, 11,9%; varios instalación gas 10,8%; pisos y revestimientos, 9,8%; maderas, 9,6%; impermeabilizaciones 9,6%; ferretería varios, 8,3%.

El capítulo "mano de obra' (7,3% respecto del mes anterior) incorpora los nuevos valores establecidos por la Resolución Nº 2023-2311 APN-STMT para las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº76/75, estableciendo un aumento del 18% que rige a partir del 1º de mayo de 2023, aplicable sobre los valores vigentes al 31 de marzo de 2023.