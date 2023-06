Entregaron certificados de discapacidad

En el centro cultural del SEOM de nuestra ciudad se puso en marcha este jueves la primera de las dos jornadas intensivas que se llevarán a cabo (la segunda es este viernes de 8 a 13 horas), donde se evaluarán a más de 100 personas y se les entregará el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este marco, la Agencia nacional de Discapacidad (ANDIS) llegó a Rafaela con dos juntas evaluadoras, donde además se sumó la junta de nuestra ciudad con el objetivo de evaluar a todas estas personas las cuales se irán con certificado en mano.

Además, estuvieron presentes los referentes de la aplicación Mi Argentina, quienes capacitarán a la comunidad para poder utilizar el certificado en forma digital y poder aprovechar los demás beneficios, como recibir alertas para actualizaciones en el nuevo formato de certificado sin renovaciones.

Marcelo Gieco, coordinador del programa federal Incluir Salud contó ante los medios locales que "estamos llevando a cabo un operativo que organizamos de manera conjunta con varias entidades y que decidimos hacer por la gran cantidad que teníamos de gente en lista de espera para la renovación, especialmente, ya que luego de la pandemia, y en el tiempo en que no se pudieron hacer evaluaciones, quedó gente para evaluar, especialmente del año 2019, 2020 y 2021, en donde hubo una gran acumulación de casos, en donde se les dio prioridad a los más complicados. De esta forma, en el operativo que estamos realizando, han concurrido 100 personas que fueron citadas para que tengan su certificado renovado en mano".

Mientras tanto, uno de los representantes de la aplicación Mi Argentina destacó que "nos toca viajar por el país con este nuevo plan CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el objetivo que se busca es esto, ser más accesible, humanizar y llegar. La pandemia nos dejó un listado muy grande y el objetivo es certificar. Hay una tarea muy grande hecha por la provincia, que es el de control y citar a la gente". "Hoy me preguntaban todos porque hay tanta demanda de certificados de discapacidad y el tema es que no hay más personas con discapacidad, tal vez sí, pero creo que la gente se enteró de los beneficios de acceder a un certificado de discapacidad, de tener una pensión, etc, lo que significa un gran avance para estas personas", añadió el entrevistado.

Posteriormente, Gieco agregó que "estamos muy agradecidos con el Seom y con Darío Cocco, por lo que hicieron en el salón de usos múltiples con la colocación de rampas para de discapacidad y las comodidades que hay para poder realizar las juntas con la gente que se acerca para la evaluación".

Por último, ambos manifestaron que "la junta lo que hace es evaluar lo que los médicos han escrito en cuanto a la condición de salud del solicitante y se evalúa la funcionabilidad. El objetivo es mejorar la calidad de vida, como puede ser un bastón, una rampa, un tratamiento. Lo importante es tratar de permitirnos a nosotros garantizar derechos, y para eso hay que mejorar la calidad de vida. Y finalizaron diciendo que "Rafaela está haciendo muchas cosas para mejorar la vida de la gente con discapacidad, como la reparación de veredas, por ejemplo, para que todos puedan transitar de forma ágil. Hoy, una persona con discapacidad depende de un montón de factores y por mejorarle el entorno y todo lo que rodea a esa persona".

Cabe recordar que ANDIS es el primer operativo que realiza en nuestra provincia, los cuales se realizarán luego en otras localidades. Esta actividad se realiza en forma conjunta con la Subsecretaría de Inclusión de la provincia, la Municipalidad de Rafaela, el Hospital Jaime Ferré y el Programa Federal Incluir Salud.