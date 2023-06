Se abre el Súper 4 Femenino

Este fin de semana se desarrollará el torneo Súper 4 Femenino de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, en su segunda edición, que determinará el campeón del torneo Apertura.

Todo se desarrollará en el Estadio Hogar de los Tigres del Club Libertad de Sunchales, ya que fue el mejor ubicado en la tabla de posiciones. Este viernes 23 serán las semifinales y el domingo 25, los partidos por el 3° puesto y final.

Hoy a las 20 jugarán Independiente de Ataliva vs. Ben Hur y a las 22.15 Libertad vs. Unión. Los intervalos del 3x3 masculino serán Unión vs. Peñarol y 9 de Julio vs. Ben Hur.

El domingo el partido del tercer y cuarto puesto del Súper 4 será a las 19, y la final a las 21.15.

Los equipos finalistas del Super 4 femenino jugarán el Trofeo de Campeones, el 1 y 2 de Julio, con los mejores equipos de las asociaciones Santafesina y Noroeste.