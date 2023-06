Éxito en la Gaming West Rafaela 2023

El evento, que se realizó en el Campus UNRaf el pasado 17 y 18 de junio, tuvo como principal objetivo el poder crear un espacio de encuentro, formación y juego entre gamers profesionales, desarrolladores, programadores, estudiantes, aficionados y demás personas interesadas de Rafaela y la región.

La propuesta fue organizada por la Lic. en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital de UNRaf, Sismo Games y NC producciones, y contó con más de 1200 personas que asistieron a las charlas, conferencias, talleres a cargo de especialistas y figuras del sector, ronda de pitching con jurados especializados, game jam, sala de escape, desfile de cosplayers y videojuegos realizados por estudiantes y programadores. Además, se pudo presenciar la competencia de deportes electrónicos con la final presencial del torneo regional de Valorant.

Cabe destacar la presencia del gobernador de la provincia, Omar Perotti, quien asistió al evento para ver desde adentro el mundo del Gaming.

En diálogo con LA OPINIÓN, Andrés Rossi, director de la carrera de videojuegos de la Universidad Nacional de Rafaela, hace un balance sobre el evento y comenta detalles de lo que fueron las dos jornadas.

En primer lugar, resumió: "La Gaming West cumplió con nuestras expectativas. Unas 1200 personas se sumaron a los torneos, charlas, stands, desfiles y desafíos. Esto plantea un hito en la cultura local haciendo que los videojuegos tengan un nuevo espacio. Desde UNRaf apuntábamos a crear un espacio que potencie la interacción social, donde se mueva de la imagen tradicional del "gamer" como alguien solitario a un evento comunitario. La GW mostró que desde los videojuegos se puede generar espacio social y familiar, esa era la idea, y la gente lo tomó con mucha naturalidad. Unas 50 personas entre las que se suman alumnos, docentes, no docentes, equipo de producción y colaboradores externos fueron necesarios para que pudiésemos darle forma".

El evento reunió una amplia gama de actividades que todos los participantes pudieron aprovechar. "Durante esos dos días, podías participar de una sala de escape, sumarte a una charla de desarrollo de videojuegos donde vinieron una decena de profesionales de toda la Argentina o competir con amigos a once deportes electrónicos distintos, desde Fifa o Street Fighter, hasta Tetris o juegos de baile como Just Dance", mencionó Andrés.

Además, una gran novedad para la ciudad fue la aparición de los cosplayers. "Esa es la cereza del postre. La UNRaf, en su rol transformador, es un espacio para generar nuevas experiencias. Sabíamos que el cosplay, palabra que surge de unir las palabras "custome" (disfraz) y player (intérprete) era una oportunidad. Los cosplayers (intérpretes de personajes) eran un público importante de convocar, y así fue. Tuvimos 12 intérpretes compitiendo en el desfile de cosplayer por un premio, y más allá de ese estímulo, lo que todos disfrutamos fue el click que estábamos buscando", agregó el director.

Él, como parte esencial de la propuesta, también decidió sumarse con un disfraz. Al respecto, comenta: "Hacía mucho me habían dicho que era muy parecido al Dr. Emet Brown de Volver al Futuro, y ahí estuve como cosplayer. Hubo muchas fotos, y fue por demás de divertido. Lo que sigue en esto va a ser grande. Mucha gente disfrutando de sus personajes favoritos, como en el carnaval de chicos".

Y la gran pregunta para concluir este balance es: ¿Habrá una nueva Gaming West? Según Andrés, sí. "El evento fue un desafío y salió muy bien. Estamos cerrando todos los aspectos de esta edición y ya tenemos contenido en desarrollo donde (alerta de spoiler) muchos de nuestros héroes locales van a ser el centro de atracción, y vamos a seguir disfrutando muchas novedades como lo fue la sala de escape".